Đại án đăng kiểm: 100.000 USD mà cựu cục trưởng Đặng Việt Hà bị lừa đảo có được trả lại?

Hôm qua (23-8), HĐXX đã tuyên án sơ thẩm đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

HĐXX tuyên phạt cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình 25 năm tù tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cựu cục trưởng Đặng Việt Hà 19 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Vũ Hải (cựu Phó Cục trưởng) bị phạt 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 251 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù.

Các bị cáo trong đại án đăng kiểm tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Trong số 254 bị cáo, có 73 bị cáo được hưởng án treo. HĐXX đã áp dụng Khoản 4 Điều 328 BLTTHS trả tự do cho các bị cáo được hưởng án treo nhưng đang bị tạm giam nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

HĐXX tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước hơn 42 tỉ đồng do các bị cáo nộp lại số tiền đã hưởng lợi tại cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả; hơn 44 tỉ đồng và 99.000 USD do các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp vào tài khoản của Cơ quan điều tra Công an TP.HCM.

Đối với số tiền 99.000 USD, theo cáo buộc, bị cáo Đặng Việt Hà đã nhờ Trần Anh Quân (cựu quyền Trưởng phòng VAR) dùng 5 tỉ đồng từ tiền nhận hối lộ đổi thành 100.000 USD.

Bị cáo Hà thông qua bị cáo Lại Thái Phong và dùng 100.000 USD để đưa Nguyễn Văn Chung tìm hiểu thông tin điều tra vụ án đăng kiểm. Tuy nhiên, Chung không tìm hiểu thông tin, lừa đảo chiếm đoạt số tiền này. Sau khi biết Phong bị công an triệu tập, Chung đã trả lại số tiền 99.000 USD cho Phong và tự thú.

Bị cáo Chung bị xử phạt 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phần nhận định, HĐXX cho biết số tiền 99.000 USD này liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Hà nên cần tịch thu sung công.

HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số tiền còn lại do hưởng lợi và tiền do phạm tội mà có để tiếp tục sung ngân sách nhà nước. Cụ thể, bị cáo Trần Kỳ Hình phải nộp tiếp hơn 4 tỉ đồng, Đặng Việt Hà hơn 2,6 tỉ đồng, Đỗ Trung Học hơn 2,8 tỉ đồng, Trần Lập Nghĩa hơn 13 tỉ đồng, Trịnh Lý Ân Phùng hơn 5,6 triệu đồng...

Bị cáo Đặng Việt Hà. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đại án đăng kiểm, HĐXX nhận định, đây là vụ án tham nhũng xảy ra trong phạm vi rộng của cả nước, có tính hệ thống từ Cục đăng kiểm đến phòng, ban đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm nhà nước, tư nhân… Các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới và phương tiện thuỷ nội địa.

Về quan điểm xét xử, HĐXX xét xử nghiêm đối với các bị cáo là lãnh đạo cục, chủ đầu tư, trung tâm tư nhân theo mức án VKS đề nghị. Đồng thời, phân hoá vai trò, mức độ phạm tội của các đăng kiểm viên là người làm thuê, lệ thuộc cấp dưới cấp trên, làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo cấp trên.

Phiên tòa đại án đăng kiểm đã kết thúc sớm hơn so với dự kiến. HĐXX nỗ lực làm việc cả vào ngày cuối tuần và sự phối hợp với trại tạm giam T30 (Công an TP.HCM) để tổ chức phiên toà trực tiếp kết hợp kết nối đường truyền đến T30 và đảm bảo cho tất cả các bị cáo, luật sư thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]