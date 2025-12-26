Truy tố 100 bị can liên quan Công ty kiểm định sữa giả Hiup, kẹo Kera

Vụ án nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lớn sức khỏe cộng đồng

Sau một tuần ra kết luận điều tra, ngày 25/12, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án "Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty TNHH Nha khoa TSL, Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Avatek cùng nhiều doanh nghiệp liên quan.

Hiện hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND TP Hồ Chí Minh để xét xử theo thẩm quyền.

Viện KSND Tối cao đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều năm, liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công bố, tự công bố sản phẩm, là điều kiện bắt buộc để hàng hóa được lưu thông trên thị trường.

"Hành vi của các bị can không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, an toàn thực phẩm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, làm méo mó môi trường kinh doanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội", cáo trạng nhấn mạnh.

Trong số 100 bị can, có ba bị can bị xác định giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL – Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek). Ba bị can này cùng bị truy tố về hai tội danh “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

96 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới cũng bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Riêng bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Vợ của ông Khánh là Nguyễn Hà Linh bị truy tố hai tội danh "Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ".

Công ty AVATEK

Chiếm hưởng phần lớn tiền 'đối ngoại'

Cáo trạng xác định, từ 2020 - 2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm “thật” và phiếu kết quả thử nghiệm “giả”.

Theo Viện Kiểm sát, phiếu “giả” được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, lãnh đạo Công ty TSL chỉ đạo nhiều bộ phận, từ kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh đến kỹ thuật và nhóm in ấn, phát hành phiếu.

Các nhân viên được giao nhiệm vụ chào mời khách hàng với cam kết “trả kết quả nhanh”, “không cần gửi mẫu”, “điều chỉnh chỉ tiêu theo yêu cầu”, kèm theo mức chiết khấu cao.

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Cơ quan tố tụng cho rằng, chỉ riêng Công ty TSL, từ 2020 - 2025 đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 117 tỷ đồng.

Với bị can Hồ Thị Thanh Phương, sau khi rời Công ty TSL, tiếp tục mang mô hình, phương thức vi phạm sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Để được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và “tạo điều kiện thuận lợi”, thông qua bị can Nguyễn Nam Khánh, các bị can đã chi tiền tỷ để “đối ngoại”, tác động đến một số cá nhân trong các bộ, ngành liên quan nhằm xin cấp phép, né tránh thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, số tiền Hồ Thị Thanh Phương đưa cho Khánh để thực hiện việc này là 3,38 tỷ đồng nhưng chỉ một phần được Khánh sử dụng vào việc “bồi dưỡng” cho một số cá nhân tại các Bộ, ngành. Số còn lại bị Khánh chiếm hưởng.