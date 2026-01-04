Điểm danh 5 “đại án” được xét xử ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ngày mai (5/1), TAND TP Hà Nội sẽ xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, có 53 người khác phải hầu tòa về các cáo buộc nhận hối lộ hoặc đưa hối lộ. Nhiều người trong số đó là cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc Cục An toàn thực phẩm như Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn, cựu Phó cục trưởng hoặc Lê Hoàng, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế...

Các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.

Theo hồ sơ, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga chịu cáo buộc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt cấp phép quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong có hành vi nhận hối lộ 44 tỷ đồng trong quá trình cấp giấy phép công bố sản phẩm.

Ngoài ra, nhiều cán bộ Cục An toàn thực phẩm còn nhận hối lộ trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (chứng nhận GMP) cho Nhà máy của Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và Nhà máy của CP Dược phẩm MediUSA.

Cùng ngày, TAND TP Hà Nội xét xử nhóm Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding và La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh, đều là Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Hành vi phạm tội của họ diễn ra trong giai đoạn 2023-2015.

Các bị cáo tại Z Holding đã bán 26 sản phẩm giả, thu lợi bất chính 2.400 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, hệ thống Z Holding có hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa trị giá hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, Kết luận giám định cho thấy có 26 sản phẩm là hàng giả, như sản phẩm sữa Hiup, với doanh thu lên tới hơn 2.436 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán không kê khai hơn 6.677 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng sau đó tiến hành rửa tiền bằng cách mua bất động sản.

Cũng tại TAND TP Hà Nội, các ông Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, sẽ bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, bắt đầu từ ngày 5/1.

Trong vụ án, có 2 người bị truy tố tội “Đưa hối lộ” gồm Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn; Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông (đã mất) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm giám đốc tư nhân báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho họ được thực hiện Dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, bị can Bùi Văn Từ gặp, đề nghị và thống nhất với Hải, Chương và ông Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng của Hải, Chương và Quang tại Gói thầu số 03 và số 04.

Trước khi đấu thầu, Hải, Chương và ông Quang thống nhất khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỷ đồng cho Bùi Văn Từ (mỗi người 03 tỷ đồng); chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Điều tra xác định, sau khi được BQLDA tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị can Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị can Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ. Trong đó, ông Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng; ông Từ nhận 6 tỷ đồng.

Sang ngày 6/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 sẽ xét xử Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (Khánh Hòa). Phiên tòa được diễn ra tại Hà Nội.

Nguyễn Văn Hậu đã bị phạt 30 năm tù trong vụ án liên quan lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Trong vụ, có 6 người bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm 3 lãnh đạo, một cán bộ UBND tỉnh Khánh Hòa: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Hai Thiếu tướng không quân bị truy tố về tội danh trên gồm Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu.

Cùng vụ án, viện kiểm sát cáo buộc 3 người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Văn Hậu; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Đầu tư Đông Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

Viện kiểm sát quân sự cáo buộc giai đoạn 2015 – 2024, các bị cáo thuộc tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã giao hơn 62ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn trái quy định.

Sau khi được chấp thuận đầu tư tại sân bay, dù chưa đầy đủ điều kiện pháp lý nhưng Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Tập đoàn Phúc Sơn ký 983 hợp đồng chuyển nhượng với hơn 600 khách hàng, thu về hơn 7.032 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 6/1, TAND TP Hà Nội xét xử một vụ án đáng chú ý khác là vụ án lừa đảo 2.700 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung trong một phiên tòa tại Hà Nội, năm 2025.

Vụ án có một bị cáo, là Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình và dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Vũ Thị Thu Nhung bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hơn 2.705 tỷ đồng của hơn 100 cá nhân và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, tòa án từng 2 lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết quan trọng chưa được làm rõ, đặc biệt là dấu hiệu phạm tội có tổ chức, vai trò của những người có liên quan, cũng như việc xác định chính xác dòng tiền, số tiền bị chiếm đoạt và người hưởng lợi.