Khởi tố 187 bị can liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 181 tỷ

Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại TP.HCM, hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo: Mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như “kỳ nghỉ 5 sao”, “nghỉ dưỡng sang trọng”, “ưu đãi đặc biệt”, “chỉ còn vài suất” hoặc “chỉ áp dụng trong hôm nay”. Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Nhiều nạn nhân là người cao tuổi, bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả “hệ sinh thái” gồm nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân.