Siêu bão Dolphin có vào Biển Đông những ngày tới?

Tin bão mới nhất sáng 29/7 của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ, bão Dolphin, cơn bão số 13 của Nhật Bản, đang cách đảo Wake 715km về phía nam - đông nam và đã di chuyển về hướng tây - tây bắc với tốc độ 15 km/h trong 6 giờ qua.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Dolphin có khả năng đạt cấp "bão dữ dội" vào khoảng ngày 30/7 nếu duy trì điều kiện thuận lợi hiện nay. Cơn bão có tiềm năng mạnh lên thành siêu bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão 2026 đã chuyển hướng về phía tây bắc với tốc độ trung bình 15 km/h. Dự báo hướng di chuyển này của bão Dolphin sẽ tiếp tục trong 4 ngày tới dưới ảnh hưởng của một hệ thống áp cao trên khu vực giữa của lưu vực bắc Thái Bình Dương.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) dự báo bão Dolphin sẽ mạnh lên thành siêu bão với sức gió cực đại tới khoảng 305 km/h vào ngày 31/7. Ảnh minh họa: H.T

Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy mắt bão đã bắt đầu hình thành rõ nét. Đây là dấu hiệu cho thấy cấu trúc bão ngày càng hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Cùng với đó, nhiệt độ mặt nước biển cao, độ đứt gió thấp và môi trường khí quyển nhiều độ ẩm tạo điều kiện lý tưởng để cơn bão tiếp tục tăng cường sức mạnh.

Lúc 2h sáng 29/7, giờ Manila, bão Dolphin đã trở thành cơn bão nhiệt đới mạnh lên nhanh nhất ở lưu vực tây Thái Bình Dương (WPAC) kể từ bão Noru năm 2022. Trong vòng 24 giờ, sức gió duy trì trung bình trong 1 phút của bão Dolphin đã tăng thêm khoảng 150 km/h.

Dự báo bão Dolphin sẽ mạnh thêm khi điều kiện môi trường thuận lợi tiếp tục duy trì. Cơn bão mới nhất ở lưu vực tây Thái Bình Dương sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ vùng đất liền nào ít nhất cho đến cuối tuần.

Trước đó, bão Dolphin đã bước vào giai đoạn tăng cấp cực nhanh, mạnh lên thành bão cuồng phong cấp 3 từ lúc 20h ngày 28/7. Thời điểm đó, các chuyên gia chỉ ra, chỉ trong vòng 24 giờ, sức gió duy trì trung bình trong 1 phút của bão đã tăng thêm khoảng 110 km/h, khiến Dolphin trở thành một trong những cơn bão tăng cường độ nhanh nhất trong những năm gần đây.

Trong quá trình tăng cấp nhanh chóng, bão Dolphin dự kiến phá một số kỷ lục. Cơn bão mới nhất của mùa bão 2026 có thể vượt qua bão Sinlaku để trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay, ngang với bão Nepartak năm 2016 về sức mạnh của cơn bão nhiệt đới tháng 7 mạnh nhất thế kỷ 21. Thậm chí, cơn bão này có thể tiến gần đến cường độ của bão Wanda năm 1956 - cơn bão mạnh nhất tháng 7 trong lịch sử.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Dolphin đang hoạt động ở rất xa Biển Đông. Dự báo ban đầu cho thấy cơn bão này sẽ không đi vào Biển Đông.

Đối với Việt Nam, đến thời điểm sáng 29/7, chưa có dự báo nào cho thấy bão Dolphin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền hoặc Biển Đông trong những ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng chưa phát hành bản tin cảnh báo về ảnh hưởng của cơn bão này đối với vùng biển Việt Nam; các bản tin hiện nay chủ yếu tập trung vào tình hình gió mùa tây nam và thời tiết trên Biển Đông.