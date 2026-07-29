Tòa nhà chung cư ở Nga bị trúng mảnh vỡ tên lửa Ukraine

Lực lượng ứng phó khẩn cấp của Nga tại hiện trường một vụ cháy. Ảnh minh họa: Sputnik

Theo Thống đốc Slyusar, chính quyền Nga đã ra lệnh sơ tán tòa nhà bị hư hại ở Taganrog, sau khi mảnh vỡ tên lửa khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông bị thương. Ông nói thêm rằng vẫn còn mối đe dọa về các cuộc tấn công tiếp theo.

Đầu tuần này, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một tòa nhà dân cư ở Rostov-on-Don đã khiến 5 thường dân thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em.

Lực lượng Ukraine cũng đã thực hiện cuộc tấn công mới nhất vào hãng thương mại điện tử Wildberries của Nga. Công ty cho biết trung tâm phân phối của họ ở vùng Ryazan đã được sơ tán.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Ryazan, Pavel Malkov, thông báo cáo về vụ cháy tại một cơ sở công nghiệp không xác định, được cho là nhà kho bị nhắm mục tiêu. Ông cho biết thêm, 6 người đã bị thương trong vụ việc này.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chặn tổng cộng 295 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trong đêm qua.

Kiev đã tăng cường những cuộc tấn công tầm xa vào các thành phố của Nga như một phần của “chiến dịch gây áp lực” kéo dài 40 ngày được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vào tháng trước. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Ukraine có chuyến thăm tới Mỹ, nơi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cuộc tấn công trả đũa của Nga đã gần như làm tê liệt các cảng Odessa và Nikolayev của Ukraine trên Biển Đen và làm gián đoạn đáng kể việc vận chuyển nhiên liệu ở các khu vực gần tiền tuyến, theo các quan chức Ukraine.