Hành khách “bất ổn” về tinh thần, đưa nhầm 50 triệu đồng cho nhân viên buýt

Cụ thể sáng ngày 26/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, xe buýt tuyến 101B có BKS 29B-20.905 (do Trung tâm Tân Đạt quản lý vận hành) đã tiếp nhận một hành khách di chuyển từ xã Thường Tín về xã Đại Cường với biểu hiện tinh thần không ổn định.

Hai nhân viên xe buýt kịp thời phát hiện bất ổn của hành khách, chủ động báo lại sự việc với công an xã Ngọc Hồi bảo toàn tài sản giúp khách.

Đáng chú ý, hành khách này đã đưa nhầm cho công nhân lái xe số tiền lên tới 50 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lái xe Nguyễn Văn Hải đã kịp thời báo cáo đơn vị. Đồng thời, phối hợp cùng nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Đích đưa hành khách cùng toàn bộ số tiền đến bàn giao cho Công an xã Ngọc Hồi để hỗ trợ xác minh và liên hệ với người thân.

Hành động trung thực, xử lý nhanh chóng, đầy trách nhiệm của công nhân lái xe Hải và nhân viên phục vụ Đích không chỉ đảm bảo an toàn tài sản mà còn hỗ trợ kịp thời, tránh nguy cơ bị lạc hoặc gặp phải những rủi ro không mong muốn cho hành khách, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lao động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.