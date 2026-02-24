Nắng nóng sẽ đến sớm, nhiều hơn trong mùa Hè năm nay

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có thể ít hơn

Theo dự báo mới nhất về tình hình nắng nóng và mưa bão trong năm 2026, cơ quan khí tượng cho biết, số lượng cơn bão hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có thể ít hơn so với trung bình các năm, còn nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với năm 2025.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 75-85%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các kỳ dự báo trước, còn khoảng 15-25%.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất trong khoảng 55-65%, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần, khoảng 35-45%, xác suất quay về trạng thái La Nina ở mức không đáng kể.

Trong năm 2025, có 15 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông

Từ khoảng các tháng cuối mùa Hè và đầu mùa Thu năm 2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng với xác suất khoảng 55-65%, có khả năng chuyển sang trạng thái El Nino trong các tháng cuối năm 2026 đầu năm 2027.

Theo ông Lâm, trong điều kiện ENSO nghiêng về pha nóng từ cuối mùa Hè và chuyển dần sang pha El Nino vào cuối năm 2026, ở khu vực Thái Bình Dương gió tín phong sẽ yếu hơn trung bình, hoạt động đối lưu sẽ gia tăng ở khu vực gần trung tâm Thái Bình Dương và suy giảm trên phần phía tây Thái Bình Dương.

Khu vực Đông Nam Á, gồm cả khu vực phía nam của Việt Nam, mưa sẽ có xu hướng thấp hơn trung bình trong những tháng cuối năm 2026.

Từ nay đến tháng 7/2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 3,8 cơn và đổ bộ vào đất liền khoảng 1,2 cơn).

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình các năm trên Biển Đông khoảng 9,6 cơn và đổ bộ vào đất liền khoảng 3,8 cơn), cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Nắng nóng cục bộ ở Bắc bộ từ tháng 3

Đối với nắng nóng, ông Lâm cho biết ở khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam bộ.

Sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026.

Nắng nóng tại Bắc bộ dự báo đến sớm, xuất hiện cục bộ từ tháng 3

Từ khoảng tháng 4/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 4 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Sau đó từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam, riêng khu vực Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8/2026.

Sau đó từ khoảng tháng 9/2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Trong năm 2026 số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc bộ, sau đó chuyển dần về phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh Trung bộ.