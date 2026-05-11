Iran bất ngờ cảnh báo "rắn" Anh, Pháp

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh Mehrnews

Phát biểu tối 10/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố, mọi sự hiện diện quân sự của các cường quốc ngoài khu vực tại eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với “phản ứng ngay lập tức và mang tính quyết định” từ lực lượng vũ trang Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Gharibabadi nhấn mạnh eo biển Hormuz “không phải tài sản chung của các cường quốc ngoài khu vực”, đồng thời khẳng định Iran có quyền chủ quyền đối với tuyến đường thủy nằm sát lãnh hải nước này.

“Dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể bảo đảm an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào vấn đề đó”, quan chức Iran tuyên bố.

Ông cũng cảnh báo rằng sự hiện diện của chiến hạm Anh, Pháp hoặc bất kỳ lực lượng nào hỗ trợ các hành động mà Tehran cho là “phi pháp” của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Tehran tố phương Tây “quân sự hóa” Hormuz

Theo ông Gharibabadi, việc các nước ngoài khu vực điều tàu khu trục tới Hormuz dưới danh nghĩa “bảo vệ hàng hải” thực chất là hành động làm leo thang khủng hoảng và quân sự hóa một tuyến đường biển sống còn của thế giới.

“An ninh hàng hải không thể được bảo đảm bằng việc phô trương sức mạnh quân sự, đặc biệt bởi những bên vốn là một phần của vấn đề thông qua sự ủng hộ hoặc im lặng trước các hành động gây hấn và phong tỏa”, ông Gharibabadi nói thêm.

Tuyên bố cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp thông báo kế hoạch triển khai tàu chiến gần eo biển Hormuz như một phần của liên minh đa quốc gia nhằm hộ tống tàu thương mại qua khu vực này khi điều kiện cho phép.

Anh - Pháp lập liên minh bảo vệ tuyến dầu mỏ chiến lược

Anh và Pháp cho biết hoạt động này nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược giữa lúc căng thẳng liên quan tới Iran tiếp tục đe dọa ổn định kinh tế toàn cầu.

Chính phủ Anh xác nhận sẽ điều tàu khu trục HMS Dragon tham gia sáng kiến chung do London và Paris dẫn đầu, với sự tham gia của khoảng 40 quốc gia, trong đó có nhiều thành viên của NATO.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các tàu chiến hiện chỉ được triển khai ở trạng thái “tiền bố trí”, sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ sau khi xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel kết thúc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh việc triển khai HMS Dragon là một phần của “kế hoạch thận trọng” nhằm bảo đảm Anh có thể phối hợp cùng liên minh quốc tế để bảo vệ eo biển Hormuz khi tình hình cho phép.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cũng khẳng định Paris không có ý định sử dụng vũ lực để mở lại tuyến hàng hải này. Ông Macron cũng nhấn mạnh mọi nỗ lực bảo đảm an ninh sẽ được “phối hợp với Iran”.

Eo biển Hormuz hiện vẫn bị hạn chế hoạt động sau khi Iran đóng tuyến đường này hồi đầu tháng 3, khiến thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.