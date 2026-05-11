Iran xử tử "gián điệp" cho tình báo Mỹ và Israel

Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin Erfan Shakourzadeh (29 tuổi) đã bị treo cổ vào sáng sớm 11-5 (giờ địa phương) sau khi bị kết tội hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo hồ sơ vụ án, Shakourzadeh được tuyển dụng vào một dự án nhờ chuyên môn và làm việc tại một tổ chức khoa học công hoạt động trong lĩnh vực vệ tinh.

Shakourzadeh được cho là liên lạc với các cơ quan tình báo Mỹ và Israel qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu và giai đoạn thứ 3 liên quan đến Mossad, còn giai đoạn thứ 2 liên quan đến CIA.

Người này được cho là chủ động và tự nguyện liên lạc với CIA và Mossad, đồng thời tiết lộ thông tin nắm giữ cho Mỹ và Israel. Thông tin mà Shakourzadeh tìm cách cung cấp được liệt vào thông tin mật.

Erfan Shakourzadeh (29 tuổi) vừa bị xử tử vì tội gián điệp ngày 11-5. Ảnh: Telegraph

Giới chức Iran cho biết Shakourzadeh đã cung cấp chi tiết về phạm vi hoạt động của bản thân trong tổ chức cũng như các thông số kỹ thuật và thông tin liên quan đến các dự án vệ tinh, và nhận tiền điện tử làm thù lao.

Shakourzadeh là sinh viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Tehran. Anh ta bị bắt vào tháng 2-2025.

Theo một ghi chú do Tổ chức nhân quyền Hengaw công bố trước khi anh ta bị hành quyết, Shakourzadeh khẳng định anh ta bị "bắt giữ với những cáo buộc gián điệp bịa đặt".

Vụ việc này được đưa ra sau khi Bộ Tình báo Iran tuyên bố triệt phá 2 nhóm vũ trang bị cáo buộc có liên hệ với Mossad và bắt giữ một cá nhân bị buộc tội âm mưu chuyển giao thông tin mật về một địa điểm quân sự ở nước ngoài. Theo thông cáo, các vụ bắt giữ thực hiện trên khắp 6 tỉnh. Bộ này cho biết thêm một nghi phạm đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ vũ trang.