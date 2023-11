Khi nào đợt mưa lũ đang xảy ra ở Trung Bộ kết thúc?

Mưa to trút xuống khiến lũ lụt xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ. Ảnh minh họa PLO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm 2023, từ đêm 12/11, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Những ngày sau đó, mưa tiếp tục lan rộng ra khắp Trung Bộ, gây ra một đợt lũ và sạt lở xảy ra nhiều nơi ở khu vực này.

Theo thống kê, từ 19h ngày 12/11 đến 7h ngày 16/11, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-500mm; riêng tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến từ 500-800mm, có nơi trên 1.000mm.

Hôm nay (16/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 16/11 có nơi trên 80mm như: Kỳ Bắc (Hà Tĩnh) 106.4mm, Thuận Hóa (Quảng Bình) 85.2mm, Trà Dơn (Quảng Nam) 129.5mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 95.8mm, Sơn Thái (Khánh Hoà) 116.7mm, Ma Nới (Ninh Thuận) 88.3mm,…

Dự báo, từ nay đến sáng 17/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm; Quảng Trị, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, trong chiều và đêm 16/11, ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ trưa và chiều ngày 17/11, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Đến ngày 18/11, nắng xuất hiện nhiều nơi ở Trung Bộ.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho hay, tính đến hết ngày 15/11, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 2 người chết (Quảng Trị 1, Thừa Thiên Huế 1); 3 người mất tích (Quảng Trị 2, Thừa Thiên Huế 1).

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm hơn 18.800 nhà bị ngập, nặng nhất là Thừa Thiên Huế 17.453 nhà, Quảng Trị 1.309 nhà bị ngập…

Về nông nghiệp, mưa lũ làm hư hỏng thiệt hại 122 ha cây ăn quả, hoa màu (Quảng Trị 118 ha, Đà Nẵng 4 ha) và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống tại Quảng Trị. Còn tỉnh Thừa Thiên Huế đang thống kê thiệt hại.

Về giao thông, đợt mưa lũ này làm ngập gây ách tắc tại các tuyến đường Quốc lộ 1A, 49B, 49C, tỉnh lộ 582, 582B, 584, 4, 6, 6B, 8C, 9, 11A, 11B, 11C, 17, 17B, nhiều tuyến đường liên thôn, xã tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Ngoài ra, tại các địa phương còn xảy ra sạt lở taluy trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ…

