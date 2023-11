Chùm ảnh: Lũ về bất ngờ Nha Trang chìm trong biển nước

Đêm 15-11, lũ về bất ngờ khiến hàng ngàn gia đình ở các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương (TP Nha Trang) nháo nhào chạy lụt. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ từ 21 giờ đến 20 giờ, mực nước trên sông Cái ở Nha Trang dâng cao hơn 10 m. Ảnh: QUỐC BẢO

Lũ trên sông Cái về nhanh khiến hàng trăm ngàn người dân ở các xã ven sông trở tay không kịp.

Đến 12 giờ ngày 16-11, nước vẫn chưa rút hết. Nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu 1 m.

Sáng 16-11, nhiều người làm ca đêm đánh liều trở về nhà vì lo lắng cho sự an toàn của người thân. "Hôm qua, tôi làm ca đêm nên không về kịp đưa vợ con đi tránh lũ. Sáng nay phải chờ đến gần 9 giờ mới lội vào được nhà để đưa hai đứa nhỏ ra nơi an toàn. Nước tràn vào nhà, đồ đạc hư hỏng hết. Cả đêm tôi không ngủ vì lo cho sự an toàn của ba mẹ con"- anh Hồ Văn Toản, ngụ xã Vĩnh Thạnh nói.

Một số khu dân cư ở các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh nước vẫn còn ngập sâu, rút rất chậm.

Đứng giữa biển nước, chị Oanh (ngụ thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh) thẫn thờ khi đồ đạc trong nhà hư hết vì không kịp di chuyển lên cao.

Đến 10 giờ, đường 23 Tháng 10 vẫn còn ngập, nhiều người phải dắt bộ để về nhà.

Lo ngại trời còn mưa lớn, lũ tiếp tục về nên nhiều người lội nước đi mua lương thực dự trữ.

Nước dâng cao nhưng rút chậm khiến người dân vất vả khi di chuyển.

Nhiều trẻ em bất chấp nguy hiểm chơi đùa trong nước lũ.

Nước lũ về nhanh cũng khiến nhiều ha hoa màu của người dân Nha Trang thiệt hại nặng nề.

Khoảng 100 m cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái ở Nha Trang bị cuốn trôi trong lũ.

Theo ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, chính quyền địa phương đã cử người chốt chặn, cảnh báo người dân không được qua cầu gỗ Phú Kiểng. Hiện có hơn 2.000 gia đình ở các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 của xã Vĩnh Ngọc gặp khó khăn khi vào trung tâm TP Nha Trang.

Do nước vẫn chưa rút, chính quyền địa phương cử lực lượng chốt chặn ở những điểm xung yếu, cầu tràn ngăn người qua lại.

Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra, yêu cầu các nhà thầu cử người chốt chặn, cảnh báo người dân tại các công trình thi công dang dở, bị ngập nước.

Tại một số đường phố bị ngập, UBND TP Nha Trang dựng bảng cấm đường.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]