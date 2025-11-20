Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk: Không kịp chạy lũ, người dân lên mạng cầu cứu

Sẵn sàng điều trực thăng ứng cứu người dân bị cô lập

Sáng 20-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk họp khẩn ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Tham dự cuộc họp có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đák Lắk; ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu…

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk họp khẩn với các sở, ngành, cơ quan chức năng

Tại cuộc họp, các thành viên nghe cơ quan chức năng báo cáo tình hình thời tiết; lưu lượng xả lũ các thủy điện đầu nguồn; tình hình triển khai lực lượng, phương tiện; tình hình di dời dân...

Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... ứng phó kịp thời người dân vùng cô lập. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong ứng phó. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm quy định bảo đảm an toàn; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ huy, điều hành ứng cứu.

Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Quân khu 5 đã để xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống.

Hiện nay, thủy điện sông Ba xả hơn 13.000m3/s; hơn 3.000 người tại 28 xã, phường cần di dời.

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đák Lắk huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng…