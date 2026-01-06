Ngắm nhìn dàn xe đặc chủng hiện đại tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Dàn xe đặc chủng hiện đại tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Buổi sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra ở quảng trường trước Sân vận động Mỹ Đình, sáng 6/1/2026.

Tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân có Lãnh đạo CA TP Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an. Trong ảnh là khối lực lượng Không quân Công an nhân dân.

Dẫn đầu khối diễu hành là xe chỉ huy và xe quân kỳ mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”. Khối này di chuyển trên những chiếc xe Vinfast được thiết kế riêng cho các sự kiện quan trọng của đất nước.

Dù thời tiết sáng nay tại Hà Nội chỉ 12 đến 13 độ C (ở ngoài trời), nhưng các chiến sĩ vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Trong ảnh là các khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông, khối Nam dân quân tự vệ, khối Nam chiến sĩ Công an nhân dân…

Khối Nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tham gia sơ duyệt có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Bộ Công an, CA TP Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng, của dân tộc và của đất nước.

Dàn xe đặc chủng tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng. Trong ảnh là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong ảnh là khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Xe bọc thép, thiết giáp đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động (K02) và Cảnh sát đặc nhiệm.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm được trang bị xe đặc chủng với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình; hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Hình ảnh xe thang tác chiến chống khủng bố MARS được đặt trên khung gầm xe bán tải hạng nặng Ford F-550 Super Duty dành riêng cho cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố.

Xe đặc chủng Chevrolet Suburban bọc thép, kính chống đạn tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành. Dòng xe này được trang bị cho lực lượng cảnh vệ, cảnh sát đặc nhiệm.

Hình ảnh nữ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh vệ tại buổi sơ duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng.

Trong ảnh là các khối Nam sĩ quan cảnh vệ, lực lượng Cơ động kỵ binh, lực lượng PCCC và CHCN… tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân.

Trong các ngày tiếp theo 8/1 và 10/1/2026, tại khu vực trước Quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức tổng duyệt và tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.