Báo chí Mỹ biết trước về vụ đột kích Venezuela

"Thẳng thắn mà nói, một số cơ quan truyền thông đã nhận được tin rò rỉ rằng chiến dịch sắp diễn ra và họ đã quyết định ém lại thông tin đó. Chúng tôi cảm ơn họ, bởi nếu không, sinh mạng người Mỹ có thể đã bị đe dọa", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trong cuộc phỏng vấn với đài ABC ngày 4/1, đề cập đến chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" đột kích vào Venezuela để bắt Tổng thống Nicolas Maduro.

Đây là sự thừa nhận hiếm hoi của quan chức chính quyền Trump rằng thông tin về chiến dịch đột kích đã bị rò rỉ từ trước khi diễn ra. Trước đó, Semafor, trang chuyên về chính trị Mỹ, dẫn nguồn thạo tin cho biết ít nhất hai tờ báo lớn là New York Times và Washington Post đã biết trước về cuộc đột kích, nhưng không đăng tin để tránh gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ.

Trong cuộc họp báo ngày 3/1 ở dinh thự Mar-a-Lago về chiến dịch, các quan chức Mỹ nói rằng họ thậm chí không báo trước cho quốc hội về kế hoạch hành động vì lo ngại các nghị sĩ "có xu hướng rò rỉ thông tin ra ngoài". Điều đó sẽ đe dọa khả năng thành công của chiến dịch và an toàn của binh sĩ trong tác chiến, Ngoại trưởng Rubio lý giải.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự phiên họp với quốc hội Mỹ ngày 5/1 về chiến dịch đột kích vào Venezuela. Ảnh: AFP

Phần lớn người Mỹ chỉ biết về chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" vào rạng sáng 3/1, khi Tổng thống Donald Trump thông báo trên Truth Social rằng nhiệm vụ hoàn tất và ông Maduro đã bị bắt. Các hãng tin lớn như CNN, Fox hay AP chỉ tường thuật diễn biến ở Venezuela theo thời gian thực và nhân chứng hiện trường, sau đó dẫn nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ xác nhận vụ tấn công.

Theo Dana Priest, cựu phóng viên an ninh quốc gia của Washington Post, việc tờ báo tạm thời không công bố thông tin về chiến dịch để đảm bảo an toàn cho quân nhân Mỹ là cách làm truyền thống trong nghề báo. Ngay cả sau khi sự việc xảy ra, các tòa soạn vẫn trao đổi với chính phủ về những chi tiết có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia nếu chúng được tiết lộ cho công chúng.

Priest nhắc lại vụ tổng biên tập tạp chí Atlantic Jeffrey Goldberg từng vô tình được thêm vào nhóm nhắn tin Signal về chiến dịch tại Yemen và nắm được một phần kế hoạch tác chiến. Tuy nhiên, Goldberg chỉ công khai sự việc và nội dung các tin nhắn sau khi lực lượng Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ, các binh sĩ an toàn và thông tin đã được kiểm chứng.