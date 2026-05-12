Cận cảnh quy trình dùng hóa chất 'biến' 65 tấn thịt heo thành thịt bò ở TP.HCM
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024, Thái mua thịt đùi heo nái cắt nhỏ rồi ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm khử mùi, làm thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, số thịt này tiếp tục được ngâm huyết heo để tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường.
Sau một thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã đột kích vào cơ sở buôn bán thịt động vật, thu giữ lượng lớn tang vật
-12/05/2026 14:43 PM (GMT+7)