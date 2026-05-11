Quán Volume Club biến dạng sau vụ cháy ở Hà Nội, khói đen bao trùm hiện trường

Sáng 11/5, tại Hà Nội xảy ra vụ cháy quán Volume Club ở số 10 Phú Mỹ (phường Từ Liêm). Tại hiện trường, khói đen dày đặc bốc lên mù mịt từ đám cháy.

Ông T., sống tại số 2 đường Phú Mỹ, cho biết khi đang ở nhà thì phát hiện nhiều khói bốc ra từ quán. “Phát hiện sự việc, tôi chạy đến cửa quán hô hoán mọi người nhưng cửa vẫn đóng, bên trong có tiếng tri hô”, ông T. kể.

Theo ông T., trong lúc cháy có nhiều tiếng nổ lụp bụp bên trong rồi ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Ông cho rằng lửa bén vào lớp mút xốp cách âm bên trong khiến đám cháy lan nhanh.

Nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy 114 điều động Đội CC&CNCH khu vực 16 và Đội CC&CNCH khu vực 2 tới hiện trường. Đến 10h37, Đội KV16 đề nghị chi viện thêm Đội KV11 cùng xe hút khói, xe phá dỡ cần vươn của Đội KV2 tới hiện trường. Đến 11h09, lực lượng chức năng tiếp tục chi viện xe tải chở mặt nạ phòng độc, bình thở và máy nạp khí.

Qua xác minh ban đầu, cơ sở xảy ra cháy là hộ kinh doanh nhà hàng Volume Club, đã lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Bước đầu xác định có 1 người mắc kẹt trong đám cháy. Đến 11h40, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn cháy lan. Các lực lượng tiếp tục phá dỡ, tiếp cận hiện trường để chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, quán Volume Club trước kinh doanh karaoke đã chuyển đổi mục đích kinh doanh thành nhà hàng từ năm 2022.

