Bài 1: Nữ quái nhiều tiền án và những lần thoát án vì... tâm thần

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Hà Nội trong thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiên quyết xử lý đối với các đối tượng lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước về miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự kiên trì, bền bỉ, kiên quyết trong đấu tranh với thủ đoạn lợi dụng chính sách pháp luật trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần, góp phần làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm giảm các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, tạm điều tra, trì hoãn thi hành án phát tù liên quan đến công tác giám định tâm thần.

Liên tiếp gây án trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tâm thần

“Mắt xích” quan trọng trong chuyên án này là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, HKTT tổ 38 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978). Điểm bất thường là cặp đôi này đều có nhiều tiền án, tiền sự nhưng lại là đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Từ năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra 3 vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội có liên quan Nguyễn Thị Mai Anh. Theo đó, Mai Anh đã bị các cơ quan tố tụng của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Viện KSND tối cao, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân khởi tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, Gây rối trật tự công cộng. Đối với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Mai Anh là một bị can khá “đặc biệt” khi liên tục phạm tội nhưng cô ta lần nào cũng có trong tay “bảo bối” là hồ sơ bệnh án tâm thần và được chữa bệnh bắt buộc.

Từ năm 2008 đến 2010 khi Hà Nội “sốt đất”, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê người làm giả 11 “sổ đỏ”, 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản dự án, 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Văn phòng công chứng. Ngoài ra, Mai Anh và đồng bọn còn làm giả 40 đăng ký xe ôtô, tạo dựng các hợp đồng mua bán ôtô khống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng và cá nhân. Trong vụ án này, ngoài 4 đồng phạm của Mai Anh, cơ quan điều tra còn xác định và đề nghị truy tố 2 cán bộ ngân hàng đã vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho Mai Anh và đồng bọn chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Tính đến ngày 18/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can. Có tới 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Viện trưởng, Phó Viện trưởng và nhiều lãnh đạo khoa, phòng; 2 bị can là bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Mai Anh đột nhiên phát bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ, xử lý sau. Năm 2016, Mai Anh có quyết định đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Bằng cách nào đó, nữ quái đã trốn khỏi nơi chữa bệnh và móc nối với các đối tượng để chỉ đạo làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức về giám định pháp y tâm thần cho các phạm nhân để họ không phải chấp hành hình phạt tù. Cụ thể, từ năm 2017 đến tháng 6/2019, Mai Anh đã móc nối với các đối tượng Vì Thị Hiếu (SN 1986, ở Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Văn Sứng (SN 1985, ở Hưng Yên), Ngô Việt Dũng (SN 1995, ở Phú Thọ) và Tăng Văn Tuấn (SN 1979, ở Hà Đông, Hà Nội), chỉ đạo các đối tượng này làm giả các kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương, TAND tỉnh Thanh Hóa... lập hồ sơ giả bệnh án tâm thần cho 2 bị án đang chờ xét xử phúc thẩm và 7 phạm nhân nhằm giúp các đối tượng này có “kim bài” trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Trong vụ án này, có 6 phạm nhân lợi dụng việc được đi chữa bệnh bắt buộc để bỏ trốn gồm Phùng Anh Thái (can tội giết người, án 29 năm tù); Trịnh Hoàng Lan (can tội giết người, án 18 năm tù); Nguyễn Quốc Khánh (can tội đưa hối lộ, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, án gần 28 năm tù); Phạm Văn Kiên (can tội vận chuyển trái phép chất ma túy, án tù chung thân); Lê Hoàng Châu (can tội tàng trữ trái phép chất ma túy, án 15 năm tù); Trần Thế Phúc (can tội chống người thi hành công vụ, án 42 tháng tù). Trong số các phạm nhân trên, có 2 phạm nhân sau khi bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc tiếp tục phạm tội nghiêm trọng gồm Phạm Văn Kiên tiếp tục phạm tội vận chuyển trái phép ma túy, Phùng Anh Thái phạm tội đánh bạc.

Tháng 6/2021, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án làm giả tài liệu nêu trên, tuyên phạt Vì Thị Hiếu 5 năm tù, Hoàng Văn Sứng 4 năm tù, Tăng Văn Tuấn 30 tháng tù, Ngô Việt Dũng 24 tháng tù. Riêng nữ quái Mai Anh là kẻ chủ mưu cầm đầu một lần nữa đã “thoát” một cách ngoạn mục bởi Mai Anh được Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh của bị can ở mức độ nhẹ, bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bệnh của bị can ở giai đoạn cấp tính, bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi” nên buộc Viện KSND TP Hà Nội phải quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần từ tháng 7/2020 đối với bị can Nguyễn Thị Mai Anh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Chưa dừng lại ở đây, năm 2023, Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông, tức Đông Timo (là đối tượng có 5 tiền án, tiền sự, nghiện ma túy) phạm tội gây rối trật tự công cộng. Điều đặc biệt là Đông cũng “tâm thần” như Mai Anh và cặp đôi này được chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh và Đông đã biến nơi chữa bệnh thành cơ sở an toàn để thực hiện một loạt hành vi phạm tội mới, thiết lập đường dây “chạy” hồ sơ bệnh án, giám định tâm thần với sự tham gia của hàng chục cán bộ, lãnh đạo của... Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Dày công thu thập tài liệu để phá án

Theo dõi quá trình chữa bệnh bắt buộc của bị can Nguyễn Thị Mai Anh và thực hiện chỉ đạo của liên ngành tư pháp TP Hà Nội về việc thẩm định quyết định trưng cầu giám định tâm thần và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu thập được nhiều thông tin về việc nhiều đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thường xuyên ra khỏi Viện để thực hiện hành vi phạm tội, làm giả bệnh án tâm thần để được trưng cầu giám định tâm thần và “chạy” kết quả giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng để được áp dụng bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự, trong đó nổi lên vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Theo đó, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã móc nối, mua chuộc bằng tiền, vật chất với các lãnh đạo, nhân viên của Viện để hai vợ chồng được bố trí ở phòng riêng, tự do ra ngoài, tổ chức sử dụng ma túy ngay tại phòng ở chữa bệnh bắt buộc. Nguy hiểm hơn nữa, hai vợ chồng Mai Anh đã thao túng cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ lãnh đạo cao nhất cho tới bảo vệ để thiết lập đường dây khép kín chuyên “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội.

Đánh giá tính chất đặc biệt nghiêm trọng và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cũng như những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đầu tháng 11/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan CSĐT (nay là Trung tướng, Giám đốc) đã xác lập chuyên án để đấu tranh với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Mai Anh cầm đầu thực hiện các hành vi phạm tội: Đưa, nhận hối lộ; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (xã Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Nội).

Ban Chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cử nhiều tổ công tác khẩn trương xác minh tại các nơi nghỉ dưỡng, nghỉ mát trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước và TP Hà Nội để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của ổ nhóm do Nguyễn Thị Mai Anh cầm đầu. Đồng thời, Cơ quan CSĐT dày công nghiên cứu tất cả hồ sơ các vụ án hình sự có “yếu tố tâm thần”, trong đó đối tượng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần có biểu hiện “chạy” kết quả giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà các hồ sơ vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Mai Anh là điển hình. Đối với những đối tượng phạm tội nhưng lại có được “kim bài” hồ sơ bệnh án tâm thần và giám định kết luận tâm thần phải chữa bệnh bắt buộc, để xác định bản chất thật sự, các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT đã đầu tư thời gian, trí tuệ để nghiên cứu kỹ về tiền sử bệnh của đối tượng cũng như những người thân trong gia đình có quan hệ huyết thống, biểu hiện của đối tượng tại nơi sinh sống, việc quản lý hồ sơ bệnh án của đối tượng tại nơi cư trú, nhận xét của những người xung quanh về đối tượng... Bên cạnh đó, lực lượng trinh sát tiếp tục theo dõi sát những biểu hiện, hoạt động của đối tượng tại nơi chữa bệnh bắt buộc ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tổng hợp các tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án đã nắm được phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, xảo quyệt của Nguyễn Thị Mai Anh cùng đồng bọn nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng cũng như việc câu kết của lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương để các đối tượng lộng hành hoạt động tại chính cơ sở giám định và chữa bệnh bắt buộc này.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Chiến công đặc biệt của Công an TP Hà Nội Là luật sư tham gia tố tụng hình sự những năm qua đã quá hiểu những “góc khuất” trong công tác giám định tâm thần các đối tượng phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều vụ án đã phải tạm đình chỉ để áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, đình chỉ, trả hồ sơ hay hủy án có liên quan đến việc giám định tâm thần xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm giảm niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Cá biệt, nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức nhưng khi bị bắt giữ đều đưa ra bệnh án tâm thần từng đi điều trị tại cơ sở y tế để đề nghị Cơ quan điều tra cho đi giám định tâm thần... Do đó, việc triệt phá đường dây “chạy” kết luận giám định thần là một quyết tâm và nỗ lực rất lớn của Công an TP Hà Nội nói riêng và lực lượng CAND nói chung đã mang lại niềm tin của người dân vào hoạt động đúng đắn của các cơ quan tố tụng. Tội phạm dù có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như thế nào thì cũng không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật vì đó là công lý và lẽ phải.

