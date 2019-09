Khách tháo rời súng mang lên máy bay, khai nhặt được khi làm nương

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 20:30 PM (GMT+7)

An ninh hàng không sân bay Nội Bài vừa phát hiện trong hành lý xách tay của một hành khách 2 bộ phận tháo rời của súng.

Tin nóng Sự kiện:

Theo quy định hiện hành, cá nhân, tổ chức mua hay sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép

Khi tiến hành kiểm tra an ninh tại khu vực soi chiếu sảnh E, nhà ga hành khách T1, CHK quốc tế Nội Bài, an ninh sân bay đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách tên Đặng Hồng S. (SN 1987, thường trú tại Đắk Nông) một ống ngắm của súng và 1 khoá nòng súng.

Hành khách này sau đó khai nhặt được những thứ này khi đang làm nương rẫy, sau đó mang về giấu trong ba lô của mình. Được biết, hành khách dự định đi chuyến bay VJ491 từ Hà Nội đi Muôn Ma Thuột.

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài sau đó phối hợp với hãng hàng không Vietjet Air từ chối hoàn tất thủ tục an ninh cho hành khách này. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.

Trao đổi với Báo Giao thông, một nhân viên an ninh sân bay cho biết, những trường hợp như thế này không hiếm. Cũng có thể hành khách do thiếu hiểu biết, nhặt được những vật như thế này và giữ lại. Tuy nhiên, cũng không thể không phòng trừ trường hợp tội phạm cố tình tháo rời súng thành nhiều phần và chia nhau mỗi người mang một số bộ phận hòng qua mặt nhân viên an ninh sân bay, vận chuyển súng trái phép.

Theo quy định hiện hành, cá nhân, tổ chức mua hay sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép. Những hành vi vi phạm quy định về sử dụng công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt nặng.

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bao gồm các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laser, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này; Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa; Các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ; Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, còng khóa số 8, bàn chông, dây đinh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn; Động vật nghiệp vụ…