Phạt nhân viên an ninh vụ doanh nhân sờ soạng nữ hành khách trên máy bay

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 17:40 PM (GMT+7)

Tin từ cảng Nội Bài cho hay, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 1 nhân viên an ninh sân bay Nội Bài 2 triệu đồng do thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình khi xử lý doanh nhân Vũ Anh Cường say xin, có hành vi sàm sỡ nữ hành khách trên chuyến bay.

Tin ngắn Sự kiện:

Với hành vi say xỉn, sàm sỡ nữ hành khách khác trên tàu bay, ông Vũ Anh Cường (áo đen) đã bị phạt hành chính 10 triệu đồng.

Theo đó, nhân viên anh ninh sân bay Nội Bài bị xử phạt thuộc Đội An ninh cơ động, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sự việc doanh nhân Vũ Anh Cường say xin, có hành vi sàm sỡ nữ hành khách trên chuyến bay VN253, ngày 26/7. Khi nhận được thông tin từ tổ bay từ chối vận chuyển với biểu hiện say rượu, gây rối trên chuyến bay với ông Cường, nhân viên trên được giao nhiệm vụ phối hợp, xử lý, giám sát hành khách. Sau khi ông Cường xuống tàu bay, nam nhân viên này và nhân viên phục vụ hành khách tự thống nhất phương án đưa hành khách quay lại nhà ga khi chưa có mặt và có ý kiến của Cảng vụ hàng không miền Bắc. Trước đó, Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng đã phạt hành chính ông Vũ Anh Cường, với mức phạt tối đa 10 triệu đồng do hành vi sàm sỡ hành khách khác và gây rối trên tàu bay. Hiện Cục Hàng không vẫn chưa đưa ra biện pháp xử phạt bổ sung bằng hình thức cấm bay có thời hạn với ông Vũ Anh Cường. Theo quy định của Thông tư 13/2019, từ ngày 1/6/2019, các bộ phận giám sát hàng không, an ninh hàng không, hãng hàng không có quyền từ chối vận chuyển với hành khách say xỉn, mất khả năng kiểm soát hành vi. Tuy vậy, ông Vũ Anh Cường dù có biểu hiện say xỉn, vẫn lên được chuyến bay trên và có hành vi sàm sỡ hành khách đi cùng khoang Thương gia.