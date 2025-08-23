Ukraine: Tiêm kích MiG-29 rơi, phi công thiệt mạng

Máy bay chiến đấu MiG-29. (Ảnh: Getty Images)

Không quân Ukraine cho biết, vụ tai nạn xảy ra đêm ngày 22, rạng sáng 23/8, khiến phi công Bondar (sinh năm 1979) thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được xác định.

MiG-29 là máy bay chiến đấu hai động cơ được thiết kế bởi Liên Xô.

Trước khi xung đột với Nga bùng phát, Ukraine sở hữu hàng chục máy bay MiG-29, nhưng một số máy bay đã bị phá hủy trong quá trình chiến đấu.

MiG-29 hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trên nhiều mặt trận của Ukraine, không chỉ tấn công các mục tiêu mặt đất mà còn thường xuyên đánh chặn máy bay không người lái của Nga trong các cuộc tấn công vào Ukraine.