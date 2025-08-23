Sau khi vào Biển Đông, bão số 5 đang ở đâu?

Dự báo đường đi của bão số 5. Ảnh: TPO

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Kajiki chiều 23/8 duy trì sức gió cấp 8–9 (khoảng 80–85 km/h), di chuyển về phía tây sau khi vào Biển Đông. Đài Khí tượng Hồng Kông (HKO) cũng ghi nhận vào đầu giờ chiều 23/8, tâm bão Kajiki nằm ở phía nam–đông nam Hồng Kông, tiến về phía tây Biển Đông. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC, Mỹ) cho biết, lúc 16h ngày 23/8, bão Kajiki cách đất liền Đà Nẵng hơn 700 km về phía đông-đông bắc và bão di chuyển theo hướng tây–tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Đáng chú ý, hệ thống cảnh báo rủi ro toàn cầu GDACS (sử dụng mô hình châu Âu ECMWF) cảnh báo Việt Nam và miền nam Trung Quốc có thể đối mặt rủi ro cao hơn nếu bão giữ cường độ mạnh khi đi sâu vào phía tây Biển Đông. Điều này đồng nghĩa trong vài ngày tới, mưa to gió mạnh có thể mở rộng ở các vùng biển xa bờ trước khi có đánh giá cụ thể hơn về khả năng tác động trực tiếp đến đất liền.

Tên gọi quốc tế “Kajiki” của bão số 5 do Nhật Bản đề xuất, nghĩa là “cá kiếm” – loài cá có thân hình thuôn dài, bơi nhanh và thường gặp ở vùng biển nhiệt đới. Tên này được Ủy ban Bão Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa vào danh sách đặt cho các cơn bão nhiệt đới.

Các chuyên gia của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA (Mỹ) và Met Office (Anh) lưu ý, khi một cơn bão nhiệt đới tiến gần, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là áp suất khí quyển giảm nhanh, gió mạnh dần lên, kèm những dải mưa giông dữ dội và biển động rất mạnh.

Trên thực tế, nhiều tàu thuyền thường nhận ra sự thay đổi của sóng và gió trước khi tâm bão tới hàng chục giờ. Chính vì vậy, ngư dân và người đi biển cần tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo tránh xa vùng gió mạnh, không tìm cách “cắt mũi” bão, đồng thời chuẩn bị phương án neo đậu an toàn.

Theo thông tin cập nhật từ trang Facebook chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam lúc 13h50 ngày 23/8, bão số 5 bắt đầu đi vào vùng biển có nhiệt độ mặt nước 30°C – điều kiện thuận lợi để bão tăng cấp nhanh trong chiều và đêm nay.

Cơ quan này dự báo từ đêm 24/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7–9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10–12, giật cấp 13–15.

Cũng từ đêm 24 đến hết ngày 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và dải từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, phổ biến 100–150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng phổ biến 150–300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tăng rất cao từ ngày 25/8, do có thể xuất hiện mưa cường suất lớn trên 200 mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Trong một thông báo khác vào lúc hơn 16h chiều 23/8, liên quan đến tác động của bão số 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam xác định rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rất lớn) cho các vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía bắc của Quảng Trị.