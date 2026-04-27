Khách đỗ kín ôtô trên bãi biển ở Quảng Ngãi

Nằm cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 20 km, khoảng 5 năm qua biển Châu Tân thu hút nhiều khách nhờ vẻ hoang sơ, làn nước trong, cát mịn, sóng êm dịu.

Do khu vực mới phát triển, địa phương chưa cấm xe chạy và đỗ trên bãi biển, nhiều người vẫn lái xe ra sát mép nước. Chiều 26/4, dịp cuối tuần và lễ Giỗ Tổ, du khách đi biển đưa ôtô xuống bãi tắm đậu san sát, thay vì gửi ở các bãi xe phía trong.

Các xe băng qua các lối đi nhỏ hẹp xóm Châu Tân để đậu tại những nhà hàng ven biển.

Ôtô đậu dọc thành hàng dài cả trăm mét dọc bãi tắm.

Anh Nguyễn Trọng, tài xế thường chở khách xuống Châu Tân, cho biết khoảng 3-4 năm qua, khi bãi biển này ngày càng nổi tiếng thì lượng xe trên bãi biển ngày càng đông.

Hàng xe đậu cách bài tắm đông du khách chỉ vài mét.

Một số người còn chạy ôtô đậu sát mép nước rất dễ lún dưới cát.

Không ít du khách mang theo đồ trong cốp, dựng lều và bày tiệc ngay cạnh xe. “Đỗ sát bãi biển giúp luôn quan sát được xe, tiện lấy đồ tắm, đồ ăn và lên xe ngay sau khi tắm”, một người cho biết.

Ôtô giàn hàng ngang trước dãy nhà hàng khoảng 100 m ở phía bắc biển Châu Tân.

Anh Nguyễn Toàn, người dân địa phương, cho biết các xe chạy từ tốn, chưa gây ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên việc này việc này cũng tiềm ẩn nguy hiểm khi các xe chạy sát khu vực nhiều khách tập trung tắm biển.

Ngoài đậu xe, nhiều người còn lái ôtô dọc bãi tắm Châu Tân. Một chủ nhà hàng cho rằng cần sớm quản lý, trả lại không gian nghỉ dưỡng, không nên để xe chạy trên bãi biển.

Ngoài ôtô, còn nhiều phương tiện cơ giới, môtô nước chạy trên tự do trên bãi biển.

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết nếu có biển cấm, người vi phạm có thể bị xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm; trường hợp chưa có biển báo, vẫn phải đảm bảo an toàn.

Năm trước, tỉnh Bình Định và Phú Yên từng xử phạt người lái ôtô vào bãi biển đông người do gây nguy hiểm.

Bãi biển Châu Tân về đêm.

Hiện Quảng Ngãi kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển khu vực này. Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch xã Đông Sơn, cho biết khi bãi biển được đầu tư bài bản, việc tổ chức, quản lý du lịch ở đây sẽ theo hướng an toàn, trật tự.