Đông nghịt người tắm biển Đà Nẵng 'giải nhiệt'

Từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi tắm nổi tiếng như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Mân Thái…

Ghi nhận tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, từ khoảng 16h chiều dòng người kéo dài dọc bờ cát, trẻ em vui đùa, người lớn tắm biển giải nhiệt giữa cái nắng đầu hè. Các dịch vụ đi kèm như thuê ghế, dù, đồ ăn giải khát cũng hoạt động hết công suất. Không khí biển vì thế trở nên náo nhiệt, mang đậm sắc màu du lịch.

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, lượng khách tăng mạnh trong những ngày cuối tuần và dự báo sẽ tiếp tục duy trì khi thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng.

Bãi tắm số 3, khu vực công viên Biển Đông chật kín người tắm và hóng mát.

Một con sứa biển lớn xuất hiện ở bãi tắm số 1, khu vực công viên Biển Đông. Vào thời điểm giao mùa và nắng nóng, một số khu vực ven bờ có thể xuất hiện sứa biển. Người tắm nếu không chú ý có thể bị sứa chích, gây đau rát, dị ứng da, thậm chí nguy hiểm đối với trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm. Du khách và người dân được khuyến cáo nên quan sát kỹ khu vực tắm, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không bơi ra ngoài phạm vi an toàn.