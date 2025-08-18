Mưa dồn dập ở nhiều nơi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (18/8), khu vực từ ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/8 đến 3h ngày 18/8 có nơi trên 50mm như: trạm Thạch Bình (Ninh Bình) 54.8mm, trạm Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 92.4mm, trạm Đập Bún (Hà Tĩnh) 55.8mm,...

Từ ngày 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm 18/8, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Mưa dông khắp nơi, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 18/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng 20/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. ảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/8:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 28-30 độ. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.