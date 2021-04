Kết quả thử nghiệm vắc-xin COVID-19 “made in Việt Nam” giai đoạn 2

Vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax “made in Việt Nam” đầu tiên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 có hiệu quả bảo vệ cao, 100% người tiêm sinh miễn dịch.

2 vắc-xin phòng COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu, phát triển đã và đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2. Đó là vắc-xin Nano Covax và vắc-xin COVIVAC.

Vắc-xin Nano Covax

Thông tin từ nhóm nghiên cứu vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax- vắc-xin “made in Việt Nam” đầu tiên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 cho thấy, trong 3 mức liều được đưa vào sử dụng, liều 25mcg có hiệu quả bảo vệ cao nhất, 100% người tiêm sinh miễn dịch.

Việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vắc-xin Nano Covax (Là vắc-xin do Công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển) được thực hiện trên 560 người chia làm 4 nhóm, tiêm 3 mức liều 25mcg, 50mcg và 75mcg vắc-xin Nano Covax cùng 1 nhóm tiêm giả dược. Tuy nhiên, đến mũi 2 có 554 người thử nghiệm do 6 người rút khỏi danh sách vì lý do khách quan.

Kết quả cho thấy, cả 3 mức liều đều đảm bảo độ an toàn. 100% người được tiêm 3 mức liều kể trên đều sinh miễn dịch ở các mức độ khác nhau.

Trong số 554 tình nguyện viên, Học viện Quân Y tiêm thử mũi 2 giai đoạn 2 vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax cho 278 người, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tiêm cho 276 người tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; hoàn tất 100% mũi tiêm thử nghiệm thứ 2 của giai đoạn này.

Tiêm vắc-xin COVIVAC cho người tình nguyện tại Trường Đại học Y Hà Nội Ảnh: Trần Minh

Ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 2 của vắc-xin này đã mở rộng ra nhóm người cao tuổi và có bệnh lý nền. Hiện, 108 người cao tuổi đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, trong đó, cao nhất là 76 tuổi.

Sau khi tiêm mũi 2 giai đoạn 2 vắc-xin ngừa COVID-19 Nano Covax, các tình nguyện viên có triệu chứng như: Sốt nhẹ, đau chỗ tiêm tự hết, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi… nhưng hết nhanh, không cần can thiệp y tế.

Dự kiến ngày 27/4 nhóm nghiên cứu sẽ báo cáo Hội đồng đạo đức y sinh của Bộ Y tế, đồng thời đề xuất phương án triển khai nghiên cứu giai đoạn 3 (theo báo cáo, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 từ ngày 5/5 tới).

Vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax bắt đầu thử nghiệm trên người từ ngày 17/12/2020, đến nay đã hoàn tất giai đoạn 2, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 3 là giai đoạn thử nghiệm cuối trước khi vắc-xin được ra thị trường.

Đối với vắc-xin Nano Covax, sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 100% người được tiêm đều an toàn, sinh kháng thể với nồng độ cao, có tác dụng bảo vệ tốt và được thử nghiệm hiệu quả trên các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 như chủng phát hiện ở Anh.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đại diện Bộ Y tế cho biết, vắc-xin Nano Covax sẽ được nghiên cứu giai đoạn 3 từ tháng 5-9/2021 và được nghiệm thu kết quả vào khoảng tháng 9/2021.

Căn cứ vào kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại, tất cả các chuyên gia đều rất lạc quan cho rằng nếu thuận lợi, thậm chí cuối quý 3/2021 sẽ hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax, rút ngắn tiếp 3 tháng so với kế hoạch dự kiến trước đó.

Vắc-xin COVIVAC

Vắc-xin COVIVAC do IVAC sản xuất hiện đang được Trung tâm Dược lý lâm sàng- Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương triển khai thực hiện thử nghiệm lâm sàng.

PGS.TS Phạm Thị Vân Anh- Giám đốc Trung tâm Dược lý lâm sàng cho biết, đánh giá 24h sau tiêm và 7 ngày sau tiêm ở 66 tình nguyện viên cho thấy không xuất hiện các biến cố bất lợi nghiêm trọng.

“Các phản ứng đều nằm trong dự kiến, đa số là các triệu chứng nhẹ sau tiêm như đau tại vị trí tiêm, đau đầu thoáng qua. Các triệu chứng trên đa số hết trong 24h đầu sau tiêm, không cần điều trị gì. Hiện chưa phát hiện bất thường trên xét nghiệm huyết học và sinh hóa đánh giá an toàn sau tiêm”- PGS.TS Phạm Thị Vân Anh thông tin.

Các nhóm tiêm mũi 2 vào đợt nghỉ lễ 30/04 – 01/05 đã được tư vấn và sắp xếp lịch hợp lý, hỗ trợ tối đa để người tình nguyện có thể tham gia và không mất dấu người tình nguyện giữa chừng.

Đối với vắc-xin này, dự kiến hoàn thành báo cáo giữa kỳ giai đoạn 1 vào tháng 7/2021. Sau khi có báo cáo kết quả giữa kỳ và cuối kỳ của giai đoạn 1, nếu vắc-xin cho thấy đạt các tiêu chuẩn về an toàn và tạo được miễn dịch có khả năng phòng bệnh, trên cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với cỡ mẫu lớn hơn tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Trong thử nghiệm giai đoạn 1 vắc-xin COVIVAC, Việt Nam luôn tôn trọng tối đa nguyên tắc khoa học, chặt chẽ và an toàn.

Cục Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế được giao theo dõi, giám sát, đánh giá toàn bộ quá trình nghiên cứu thử nghiệm, tạo điều kiện tối đa để ngay khi có đánh giá hiệu quả pha 1, sẽ chuyển sang giai đoạn 2.

COVIVAC là vắc-xin thứ 2 của Việt Nam tham gia thử nghiệm lâm sàng sau Nano Covax hiện đã hoàn thành giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng.

Sắp tới, Việt Nam sẽ có thêm vắc-xin của công ty Vabiotech thử nghiệm giai đoạn 1.

“Nếu COVIVAC thành công, cùng với Nano Covax và Vabiotech sẽ giúp Việt Nam chủ động được nguồn vắc xin phòng COVID-19 trong nước. Chúng tôi kỳ vọng cuối năm 2021, đầu 2022, Việt Nam sẽ có vắc-xin để sử dụng, thậm chí có thể thành công trong xuất khẩu”- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nói.

