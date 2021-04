Đã có hơn 200 nghìn người tiêm vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca

Thứ Hai, ngày 26/04/2021 16:14 PM (GMT+7)

Mặc dù Bộ Y tế yêu cầu ngày 5/5, các địa phương phải hoàn thành tiêm chủng vắc-xin COVID-19 nhưng đến nay, cả nước mới có 209.632 người được tiêm.

Ngày 26/4, Bộ Y tế cho biết, đến nay, đã có 928.800 liều vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam.

Tuy nhiên, đến nay, cả nước mới thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ở nước ta là 209.632 người (22,5%). Như vậy, hiện, Việt Nam còn dư 719.168 liều vắc-xin COVID-19 trong khi, Bộ Y tế yêu cầu, các địa phương phải hoàn thành việc tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 5/5.

Đối tượng được tiêm lần này là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như: Lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Riêng ngày 25/4, có thêm 10.660 người được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

Về số lượng vắc-xin còn dư hiện nay, đại diện Bộ Y tế cho biết, các địa phương đã được phân bổ vắc-xin COVID-19 đang tích cực nỗ lực tiêm chủng vắc-xin cho các đối tượng thuộc kế hoạch tiêm và chưa có vướng mắc.

Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương phải tiêm chủng theo đúng Nghị quyết về mua và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19. Việc tiêm chủng này phải xong trước 5/5, bởi vắc-xin COVID-19 do COVAX Facility cung ứng có hạn dùng đến ngày 31/5 nên phải triển khai tiêm nhanh, an toàn và không để liều vắc-xin nào bị hủy do không tổ chức tiêm.

Trước câu hỏi, trong trường hợp, các địa phương triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 nhưng tiêm không kịp thời hạn (trước 5/5) sẽ bị Bộ Y tế thu hồi. Như vậy, rất lãng phí thì lúc đó trách nhiệm là do đâu?, đại diện Bộ Y tế cho biết, không nắm được.

Trước đó, đã có 928.800 liều vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam, trong đó: Đợt 1: 117.600 liều do VNVC đặt mua 30 triệu liều của AstraZeneca trong năm 2021. Đợt 2: 811.200 liều của COVAX Facillity cung cấp miễn phí thông qua UNICEF đã về đến Việt Nam ngày 1/4. Đây là lô vắc-xin đầu tiên trong cam kết hỗ trợ của COVAX Facility cho Việt Nam cùng với 92 quốc gia trên toàn thế giới.

COVAX cam kết cung cấp cho Việt Nam 4,176 triệu liều vắc-xin COVID-19 trong các đợt từ nay đến cuối tháng 5/2021.

Các lô còn lại trong cam kết 30 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 của COVAX sẽ về đến Việt Nam vào cuối năm nay và đầu năm 2022.

Về quy trình tiêm chủng vắc-xin COVID-19, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Các cơ sở tiêm vắc-xin phòng COVID-19 phải bảo đảm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; thực hiện khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng và tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Người đi tiêm vắc-xin phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi tình hình sức khoẻ; được hướng dẫn theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo và tiếp tục theo dõi đến 3 tuần sau khi tiêm.

Các bệnh viện luôn sẵn sàng, thường trực đề phòng những trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm chủng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm.

