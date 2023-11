Hơn 200 CSCĐ Bắc Trung bộ hành quân vào tâm lũ

Mưa lớn kéo dài từ ngày trong những ngày qua đã khiến nhiều xã thuộc địa bàn huyện Hương Khê, Vũ Quang bị nhấn chìm trong nước lũ. Do lượng mưa lớn nên nước lũ từ các khu vực thượng nguồn đổ về rất mạnh, chảy xiết gây ngập nhiều khu dân cư, vùng hạ du huyện Hương Khê bị ngập nặng, nhiều khu vực bị cô lập .

Nhiều nhà dân vẫn bị cô lập sau lũ tại Hương Khê.

Với sự chủ động của chính quyền địa phương và sự tận tình hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp các ngành, Công an địa phương nên trong những ngày mưa lũ đã giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên, do ở đặc thù địa bàn sau khi nước lũ qua đi đã để lại một lượng lớn bùn đất vương vãi khắp nơi, không chỉ trên các tuyến đường mà còn tràn vào các công sở, trường học, ảnh hưởng đến việc lao động, học tập và cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Lực lượng cảnh sát cơ động dùng xuồng vượt nước lũ vào địa bàn giúp nhân dân.

Trước tình hình đó, ngay khi nước lũ vừa rút, sáng 1/11, hơn 200 đoàn viên thanh niên thuộc Công an huyện Hương Khê, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động – Bộ Công an; phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã lập tức có mặt tại địa bàn xã Gia Phố, Hương Đô, Hương Thủy, tham gia giúp địa phương khắc phục hậu quả.

Giúp địa bàn dọn dẹp trường học sau lũ.

Trong buổi sáng, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động – phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Hương Khê đã tham gia nạo vét dọn bùn đất, dọn dẹp vệ sinh bàn ghế, phòng làm việc tại trụ sở chính quyền, trường Mầm Non, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bộ Tư lệnh binh đoàn 559 ở địa bàn xã Gia Phố, Hương Thủy, Hương Đô huyện Hương Khê - nơi đã bị ngập sâu trong trận lũ.

Giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục khó khăn sớm ổn định lại cuộc sống.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Đô, huyện Hương Khê chia sẻ: “Ngay trong ngày 1/11, anh em Công an đã về địa phương, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ với khối lượng công việc rất lớn, hy vọng hết ngày hôm nay mọi việc sẽ ổn hơn”.

Thời gian vừa qua, địa bàn nhiều xã ở Hương Khê bị ngập lụt, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Với tinh thần vì dân phục vụ, đoàn viên thanh niên Công an huyện Hương Khê và các lực lượng khác đã khẩn trương tổ chức các hoạt động giúp chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn. Tinh thần vì dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên lực lượng Công an trong mưa lũ, sau khi lũ đi qua đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng cán bộ, nhân dân địa phương.

Thượng úy Phan Văn Lực, Bí thư Đoàn Công an huyện Hương Khê cho biết: “ Ngay sau khi dọn dẹp, giúp đỡ xong ở các địa bàn nói trên, chúng tôi chia làm nhiều tổ, phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động; CBCS phòng PK02 tiếp tục đến giúp dân dọn dẹp nhà cửa cho các trường học, trụ sở làm việc cấp ủy, chính quyền, giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều hồ, đập quá tải đã xả nước, làm chia cắt một số địa bàn dân cư; đường giao thông sạt lở; đến nay, đã có 2 người chết và 1 người mất tích; thiệt hại về kinh tế chưa thống kê được. Để kịp thời giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sau khi được điều động, ngay lập tức tổ công tác có mặt tại địa bàn, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Thái Doãn Bằng, Trung Đoàn trưởng đã chia thành nhiêu tổ sử dụng các phương tiện, trang thiết bị và vật chất cần thiết dọn dẹp các trường học trên địa bàn các xã Hương Thuỷ, Hương Đô và thị trấn Gia Phố. Được biết, đây là ba địa phương trong nhiều xã thuộc huyện Hương Khê bị nước lũ cô lập. Sau khi nước rút, đơn vị đã tiếp cận được để giúp dân dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Hiện còn một số xã đang ngập sâu chưa thể khắc phục ngay được. Ngoài số CBCS đã có mặt tại huyện Hương Khê, hiện tại đơn vị đang ứng trữ 100% quân số để sẵn sàng ra quân giúp nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

