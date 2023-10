Liên ngành Nghệ An báo cáo gì sau kiểm tra hai thủy điện xả lũ?

Trận lũ lụt rạng sáng 27/9 ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An gây thiệt hại hơn 177 tỷ đồng. Lũ lụt là do mưa lớn kéo dài, nhưng nước lên nhanh còn có thể do các nhà máy thủy điện...