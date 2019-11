"Hội thánh của đức chúa trời Mẹ" tái xuất tại Huế

“Hội thánh của đức chúa trời Mẹ” (HTCĐCTM) sau thời gian tạm lắng đã “tái xuất” tại địa bàn TT-Huế, với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tà đạo tinh vi và biến tướng khó lường.

Nơi thờ tự truyền thống bị thành viên “hội thánh” đập phá trái thuần phong, đạo lý

Nhắm sinh viên, thanh niên thất nghiệp làm “con mồi”

Công an xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) vừa nhận được đơn tố cáo của bà N.T.N về việc T.Đ.H (SN 1993, con trai bà N, cả hai cùng trú xã Hương Phong) bị hai đối tượng lạ mặt lôi kéo, dụ dỗ bỏ nhà đi nhiều ngày và tham gia vào một “hội thánh” tà đạo. Bà N.T.N có gia cảnh đặc biệt, chồng mất sớm, anh T.Đ.H là con út trong gia đình, nhưng từ nhỏ bị bệnh động kinh không làm được những công việc nặng nhọc. Thời gian gần đây, anh H. xin mẹ lên Huế phụ bán quán cà phê, nhưng nhiều ngày sau đó không về nhà, mất liên lạc với gia đình. Một thời gian sau, có người báo với bà N. việc H. tham gia vào HTCĐCTM.

Theo xác minh của công an địa phương, hai đối tượng có hành vi dụ dỗ, lôi kéo anh T.Đ.H tham gia HTCĐCTM là người ngoài địa phương. Đến nay, T.Đ.H đã được đưa trở về nhà và cam kết với công an không tham gia vào “hội thánh” này nữa. T.Đ.H. khai với công an, trong một lần đến chơi tại khu vực bia Quốc học Huế, thanh niên này quen biết hai người kia và đồng ý tham gia “hội thánh”. Nơi T.Đ.H được họ đưa đến và buộc “cắt” liên lạc với gia đình là một căn nhà trên đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, Huế. Tại đây, H. gặp vài người cùng trang lứa cũng tham gia “hội thánh”.

Một trường hợp khác là Q.V (SN 1991, học ngành Y tại Huế). Từ khi còn là sinh viên năm hai, Q.V đã tham gia HTCĐCTM. Đến khi tốt nghiệp ra trường, thay vì làm bác sĩ, Q.V tiếp tục mê muội đi theo “hội thánh” và lôi kéo, rủ rê những sinh viên khóa dưới cùng tham gia nhóm tà đạo. Tương tự, nữ sinh viên N.T.T (hiện học một trường đại học tại Huế) cũng là nạn nhân của HTCĐCTM. Sinh viên T. tham gia “hội thánh” từ đầu năm 2018 từ lời dụ dỗ của một đối tượng lạ. Cứ định kỳ thứ 3 và thứ 7 mỗi tuần, nữ sinh viên T. phải bỏ học đến phòng trọ của các thành viên trong “hội thánh” để nghe truyền đạo. T. phải thường xuyên nộp tiền “dâng lễ” cho “hội thánh”.

Thủ đoạn tinh vi

Quá trình điều tra, cơ quan công an tại TT-Huế cho biết, HTCĐCTM từng bị cơ quan chức năng trên địa bàn đấu tranh triệt xóa quyết liệt vào năm 2018. Sau một thời gian tạm lắng, đến nay “hội thánh” hoạt động trở lại với các biến tướng và phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Để tránh bị theo dõi, thành viên “hội thánh” dùng các ứng dụng trên mạng xã hội như Zalo, Facebook để liên lạc với nhau thông qua nhiều cái tên giả mạo. Thành viên “hội thánh” được tổ chức theo nhóm sinh hoạt 3-4 người, họ lập tài khoản giả mạo trên mạng xã hội để liên lạc, chia sẻ các tài liệu có liên quan đến HTCĐCTM. Sau một thời gian ngắn chia sẻ, đăng tải để các thành viên “hội thánh” theo dõi và “học tập”, tài liệu về HTCĐCTM sẽ nhanh chóng bị xóa khỏi ứng dụng mạng xã hội nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh TT-Huế đã phát hiện, triệt xóa 6 điểm sinh hoạt HTCĐCTM trên địa bàn, triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc, gồm Hoàng Lực (SN 1994, sinh viên tại Huế vừa ra trường), Nguyễn Ngọc Phương (SN 1982), Ngô Thị Quỳnh Vy (SN 1991, cả hai cùng trú TT-Huế), Thiều Văn Hoan (SN 1985, trú Hà Tĩnh), Lê Nghĩa Sự (SN 1981, trú Quảng Bình), Lê Khắc Thắng (SN 1989, trú Bắc Giang), Quách Thị Vui (SN 1993, trú Ninh Bình).

Theo lực lượng an ninh, HTCĐCTM du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có tỉnh TT-Huế, với các hoạt động bất hợp pháp, có những biểu hiện vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây xáo trộn đời sống một bộ phận người dân. Những người tham gia “hội thánh” có chung đặc điểm, họ phần lớn là học sinh, sinh viên, người không có việc làm ổn định, kinh tế khó khăn, thiếu hụt tình thương, tâm lý không ổn định.

