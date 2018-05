"Trục xuất" nhiều người trong "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" khỏi các tỉnh miền Tây

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Hội thánh Đức Chúa Trời Sự kiện:

Công an các tỉnh miền Tây kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều người tự xưng trong "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" để lôi kéo người dân tham gia.

Một buổi truyền đạo trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Ngày 17-5, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, vào cuối tháng 4 vừa qua, lực lượng an ninh đã phát hiện 2 người phụ nữ tên Hồ Đắc Phương Anh (27 tuổi; ngụ TP HCM) và Trần Thị Anh (20 tuổi; ngụ Đồng Nai) xưng là thành viên của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đến gần khu vực Trường THCS thị trấn Cầu Ngang (huyện Cầu Ngang) tiếp xúc, kết thân với một số học sinh và có biểu hiện truyền đạo trái phép. Việc này làm một số học sinh lơ là việc học.

Khi tiến hành kiểm tra nơi thuê trọ của 2 người phụ nữ trên tại TP Trà Vinh, công an tìm thấy nhiều tài liệu bằng sách (in tại Hàn Quốc), băng đĩa, USB có nội dung liên quan hoạt động trên. Sau khi mời về cơ quan làm việc, công an đã cho 2 người này cam kết không tái phạm và rời khỏi Trà Vinh.

Vào cuối tháng 4, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một trường hợp từ TP HCM đến TP Cao Lãnh, tìm cách tiếp xúc sinh viên và có dấu hiệu truyền đạo trái phép, lôi kéo người khác tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Lực lượng công an đã mời làm việc đối với trường hợp này, giáo dục và cho làm cam kết không tái phạm.

Trước đó, vào tháng 12-2017, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng phát hiện 2 trường hợp khác đến TP Cao Lãnh tìm cách lôi kéo người dân vào "hội thánh" và đã cho làm cam kết, trục xuất khỏi địa bàn.