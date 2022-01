Hồ Gươm trước giao thừa không pháo hoa

Ðêm giao thừa và những ngày Tết, Hồ Gươm luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. Tuy nhiên năm nay có nhiều điều khác, nhất là khi vào đêm giao thừa không có pháo hoa.

Không ít nhà hàng, quán cà phê quanh Hồ Gươm thấp thỏm chờ chính quyền điều chỉnh các quy định phòng dịch vì hiện nay chỉ bán hàng đến 21 giờ tối...

Nhà hàng Lục Thuỷ, nằm bên cạnh Hồ Gươm (Hoàn Kiếm), xưa nay vốn nổi tiếng bởi vị trí đẹp, đặc biệt khi thành phố thường tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán ở Hồ Gươm. Từ đây, có thể quan sát thấy những màn bắn pháo hoa khá đẹp.

Những năm trước, khi chưa có dịch COVID-19 và sự kiện bắn pháo hoa, lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Hồ Gươm, để có được một vị trí ngồi đêm tất niên qua giao thừa tại nhà hàng Lục Thuỷ là rất khó. Thường khách hàng phải đặt trước vài ngày, mức giá tương đối cao, cả vài trăm nghìn lên tới tiền triệu.

Hai năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, sự kiện bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa Tết Nguyên đán không tổ chức, vì thế, nhà hàng cũng không thu hút được nhiều khách như trước.

Một gia đình đi chụp ảnh ở Hồ Gươm ngày 27/1/2022. Ảnh: Như Ý

“Tết này Hồ Gươm không bắn pháo hoa mà anh”, nhân viên nhà hàng trả lời khách qua đường dây nóng. Theo anh này, hiện theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19, hàng quán phải đóng cửa khoảng 21h hàng ngày, nên kể cả việc đặt bàn để ngồi qua giao thừa tại nhà hàng cũng “chưa biết thế nào” vì phải chờ xem có quyết định mới của chính quyền.

Cùng cảnh ngộ, một số nhà hàng bán đồ ăn, uống trên toà nhà Hàm Cá Mập (phố Đinh Tiên Hoàng) - vị trí đắc địa để ngắm pháo hoa hằng năm trong thời khắc giao thừa - cũng không nhận đặt bàn vào giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chia sẻ với phóng viên, nhân viên nhà hàng Vua Chả Cá cho biết, năm nay, nhà hàng không mở cửa thời điểm này.

“Những năm trước thì đông người đặt bàn, phải từ chối bớt. Nhưng năm nay không bắn pháo hoa, lại giới hạn giờ đóng cửa nên nhà hàng không phục vụ”, nam nhân viên này nói. Trong khi đó, một số cửa hàng bán đồ uống thuộc toà nhà đang không biết xử lý ra sao khi quy định hiện nay vẫn yêu cầu đóng cửa hàng quán vào thời điểm 21h.

Hiện tại, quận Hoàn Kiếm được đánh giá đang ở cấp độ 2 về dịch COVID-19, hàng quán được mở cửa trở lại buôn bán tại chỗ, nhưng một loạt cửa hàng khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài vẫn cửa đóng then cài. Nhiều cửa hàng gắn biển cho thuê địa điểm.

“Chúng tôi vừa mới mở cửa trở lại sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19. Mấy ngày giáp Tết tranh thủ bán hàng để bù lại, nhưng cũng không thể bù lại những thiệt hại”, một chủ cửa hàng cà phê trên phố Đinh Tiên Hoàng chia sẻ.

Mấy ngày cuối năm, quán của anh bắt đầu đông khách trở lại, nhưng không thể so với những năm trước. Mấy năm trước, dịp này, quán của anh phải thuê thêm nhân công thời vụ, thậm chí làm tăng ca đến qua giao thừa để phục vụ khách xem bắn pháo hoa.

Cuối giờ chiều ngày 25/1, một xe tải cỡ lớn chở theo loạt pa-no, áp phích ra phía vỉa hè hồ Gươm, đoạn đối diện trụ sở Cty Ðiện lực Hà Nội bắt đầu trang trí. Bên bờ hồ, hàng chục chậu cỡ lớn được bồi thêm đất, dọn dẹp hoa cũ để thay bằng loạt hoa cúc mới. Gần Ðền Ngọc Sơn, gần chục công nhân đang dọn dẹp vệ sinh, nhổ bớt cỏ dại để trang trí lại thảm cỏ. “Năm nay trang trí muộn hơn so với năm ngoái”, một nữ nhân công nói. Về lý do, chị nói đùa “năm nay dịch như thế, lấy đâu ra tiền mà làm to, làm sớm”.

Mang máy ảnh lên Hồ Gươm, những mong chụp được ít ảnh đẹp dịp Tết, nhưng anh Nguyễn Văn Hướng (30 tuổi, Hoàng Mai) khá thất vọng bởi chưa có không khí Tết.

Lượng người đổ về Hồ Gươm cũng không đông đúc, nhộn nhịp như mọi năm. Không khí xuân chỉ bắt gặp ở vài bạn trẻ, với áo dài, khăn đóng, chụp ảnh với cành đào nhỏ ở khu vực trước cửa toà soạn báo Hà Nội mới, gần tháp Rùa hay một vài gánh hàng hoa, xe chở đào, quất vụt qua đường.

“Mình thấy chưa có không khí Tết. Năm nay dịch COVID-19 căng thẳng quá, thành ra Tết cũng trầm lắng hơn hẳn”, anh Hướng nói.

Chia sẻ với phóng viên, anh Hướng bảo sẽ di chuyển sang chợ hoa Hàng Lược, ra vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ) để chụp ảnh. Giống như anh Hướng, anh Quang, nhà ở quận Thanh Xuân, hằng năm đều đặt trước chỗ ngồi ở quán cà phê toà nhà Hàm Cá Mập để chờ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Nhưng hai năm nay, thành phố không bắn pháo hoa ở Hồ Gươm nên anh chọn cách ở nhà xem tivi.

