Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có thể xảy ra mưa đá, lốc sét và mưa tuyết

Thứ Năm, ngày 27/01/2022 11:36 AM (GMT+7)

Cảnh tượng “hiếm thấy” mưa đá, lốc sét… tương tự giao thừa Tết Canh Tý 2020 có thể tái diễn trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Miền Bắc có mưa, trời rét đậm, rét hại trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 28-29/1 (tức 26-27 tháng Chạp) đến 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, băng giá, mưa tuyết và kéo dài liên tục trong những ngày Tết.

Trong khi đó, trên biển, hôm nay (27/1), vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam của Philippines sẽ đi vào khu vực giữa và Nam Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nhằm chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, dông lốc, mưa đá, băng giá, mưa tuyết, sương mù và vùng áp thấp trên Biển Đông, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh.

Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là chuẩn bị phương tiện, vật tư (vải bạt, tấm lợp các loại) và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đón Tết được an toàn, đề phòng tình huống tương tự dịp Tết Canh Tý năm 2020.

Chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp; Hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch trong dịp Tết; cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra sương mù, băng giá, mưa tuyết, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp và gió Đông Bắc, sương mù; thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền; chỉ đạo các tổ đội đánh bắt trên biển duy trì liên lạc và hỗ trợ nhau khi có sự cố; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về việc thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xuống giống, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến không khí lạnh, rét hại, băng giá, mưa tuyết và vùng áp thấp để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các Bộ, ngành khác tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

