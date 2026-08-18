Hình ảnh được Pháp công bố cho thấy một chiếc Rafale đang bay gần một chiếc Tu-214 của Nga. Nhà báo hàng không Piotr Butowski nhận định, chiếc Tu-214 trong ảnh được trang bị hệ thống tự vệ bằng laser LSZ-100.

Tiêm kích Rafale Pháp áp sát máy bay Tu-214 Nga trên biển Baltic. (Ảnh: FASF)

Theo ông Butowski, chiếc máy bay mang số đăng ký RA-64534 có thể là Tu-214PU, một biến thể được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vận hành. Ông cho rằng hệ thống LSZ-100 và LSZ-200 cũng được trang bị trên một số máy bay Il-96-300 được sử dụng để phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Dữ liệu đăng ký và theo dõi chuyến bay xác định RA-64534 là Tu-214PU. Đây là phiên bản chỉ huy và liên lạc được phát triển từ dòng máy bay chở khách Tu-214, được sử dụng để vận chuyển các quan chức cấp cao của Nga.

Rafale Pháp duy trì trực chiến tại Baltic

Đợt triển khai của Pháp nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Tuần tra Không phận Baltic lần thứ 71 của NATO và là lần thứ 12 Paris tham gia nhiệm vụ này kể từ năm 2007.

Trong 2 tháng đầu tiên, từ ngày 1/4 đến 31/5, 4 chiếc Rafale B hai chỗ ngồi thuộc căn cứ không quân Saint-Dizier đảm nhiệm nhiệm vụ. Sau đó, 4 chiếc Rafale C một chỗ ngồi từ căn cứ không quân Mont-de-Marsan tiếp quản cho đến ngày 31/7.

Khoảng 200 phi công đã luân phiên làm nhiệm vụ tại Căn cứ Không quân Siauliai ở Lithuania.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic, các máy bay Pháp còn tham gia giám sát trên không dọc biên giới phía đông Ba Lan, nhằm ứng phó nguy cơ máy bay không người lái hoặc tên lửa xâm nhập. trái phép.

Các phi công Rafale cũng tiến hành huấn luyện với lực lượng không quân Estonia và Lithuania về phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái. Phần lớn các nhiệm vụ huấn luyện của Rafale C có sự tham gia của ít nhất một quốc gia đối tác, chủ yếu là Romania và Ba Lan.

Hoạt động quân sự Nga gia tăng dọc sườn phía đông NATO

Đợt tuần tra diễn ra trong bối cảnh NATO ghi nhận hoạt động hàng không của Nga gia tăng đáng kể dọc sườn phía đông liên minh.

Bộ Tư lệnh Liên quân Đồng minh Brunssum (Hà Lan) cho biết, số lần máy bay chiến đấu phải xuất kích khẩn cấp để tăng cường tuần tra không phận đã tăng 250% trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026 so với 12 tháng trước đó.

Những con số này cho thấy lực lượng không quân NATO tại khu vực Baltic phải duy trì trạng thái cảnh giác cao trước hoạt động của máy bay Nga, đồng thời sẵn sàng phản ứng nhanh với những mục tiêu chưa xác định.

Ngày 1/8, các máy bay Rafale của Pháp rời Lithuania và được thay thế bằng 4 tiêm kích Eurofighter EF2000 của Không quân Italy.

Pháp hiện chưa công bố thêm thông tin về vụ chặn chiếc Tu-214 xuất hiện trong bức ảnh, bao gồm thời điểm chính xác diễn ra vụ việc hay hành trình của máy bay Nga. Vì vậy, ngoài hình ảnh được công bố và thông tin nhận dạng chiếc Tu-214, hoàn cảnh cụ thể của lần đánh chặn này vẫn chưa được tiết lộ.