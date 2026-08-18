Bắt được cá sấu nặng hơn 10kg dưới suối ở Đồng Nai

Con cá sấu bị bắt vào chiều ngày 17/8. Sau khi bị khống chế, cá sấu được Phòng Kinh tế xã Đăk Ơ, lực lượng kiểm lâm địa bàn và Ban Chỉ huy Quân sự xã hoàn tất thủ tục bàn giao cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ, chăm sóc và quản lý theo quy định.

Cá sấu đã bị bắt

Trước đó VOV đưa tin, vào chiều 25/7, người dân đi làm rẫy tại khu vực suối cầu Cây Xanh (thôn Bù Xia, xã xã Đăk Ơ, TP. Đồng Nai), phát hiện con vật nghi là cá sấu nổi trên mặt nước nên đã chụp ảnh, báo ngay cho chính quyền.

Dù địa phương lập tức huy động lực lượng vây bắt, nhưng do địa hình sông suối rộng lớn, nhiều bụi rậm thuận lợi cho vây bơi ẩn náu nên các đợt tìm kiếm ban đầu đều không có kết quả.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cá sấu

Trong suốt gần một tháng qua, chính quyền xã Đăk Ơ liên tục phát loa cảnh báo, yêu cầu người dân hạn chế lại gần khu vực sông suối và tăng cường quản lý trẻ em.

Việc khống chế và di dời an toàn cá thể cá sấu này giúp giải tỏa hoàn toàn tâm lý lo âu, trả lại sự yên tâm cho bà con địa phương khi lao động, sản xuất quanh khu vực.