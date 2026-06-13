Quân đội hỗ trợ thi công sân bay Long Thành

Tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ sân bay Long Thành của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chiều 13/6, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt hơn 76%. Nhân lực trên công trường đã được bổ sung nhưng vẫn thiếu gần 2.000 người so với nhu cầu khoảng 9.000 lao động. Một số đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội tăng cường hỗ trợ thi công.

Sân bay Long Thành chiều 13/6. Ảnh: Phước Tuấn

Các nhà thầu cũng bổ sung kỹ sư, công nhân, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm để bù tiến độ trước mùa mưa và thực hiện đợt thi đua cao điểm "180 ngày tăng tốc về đích". Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành, đưa vào thử nghiệm từ tháng 9 và khai thác cuối năm 2026.

Theo đại diện ACV, một số hạng mục hoàn thiện nhà ga hành khách vẫn thiếu lao động kỹ thuật có tay nghề; các gói thầu khác cũng thiếu nhân sự vận hành máy móc. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu bố trí đủ lực lượng để thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành phần nền, đá nhằm hạn chế ảnh hưởng khi mùa mưa vào cao điểm.

Tại khu vực nhà ga hành khách, công trình được xem là "trái tim" của dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, làm xong phần nào dứt điểm phần đó, kể cả hạng mục nhỏ. Những phần việc ngoài trời cần được ưu tiên để tránh tác động của thời tiết.

Ông Minh nhấn mạnh tinh thần "không thể lùi tiến độ, phải đua với thời gian", đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ khối lượng, hồ sơ thanh quyết toán và quan tâm điều kiện làm việc của kỹ sư, công nhân đang bám công trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra khu vực cầu cạn. Ảnh: Phước Tuấn

Với các tuyến giao thông nội cảng, Bộ trưởng đánh giá đây là hạng mục quan trọng để sân bay vận hành đồng bộ, nên phải được đẩy nhanh. Riêng cầu cạn trước nhà ga, ông yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tăng thêm lực lượng, điều chuyển quân số hỗ trợ thi công, nhất là các phần việc phụ trợ sau khi kết cấu chính cơ bản hoàn thành.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan huy động thêm lực lượng quân đội hỗ trợ dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan, trồng cỏ trong giai đoạn hoàn thiện.

Trước đó, ngày 10/6, Ban quản lý dự án sân bay Long Thành phối hợp Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện, vận hành hệ thống cấp điện cho dự án. Nguồn điện được đấu nối từ các xuất tuyến 22 kV của trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành vào trạm tiếp nhận nguồn của ACV.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn gần 16 tỷ USD. Giai đoạn một dự kiến khai thác cuối năm 2026, công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.