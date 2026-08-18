Căn cứ quân sự Mỹ lộ điểm yếu trước bầy đàn UAV

Trung tướng Lục quân Mỹ Joseph Jarrard, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phương Bắc Mỹ (NORTHCOM) và Phó Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD), cho biết một số căn cứ không có đủ năng lực để phát hiện, theo dõi và đánh chặn một bầy UAV đang tiến tới. Đáng chú ý, hạn chế này vẫn tồn tại trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tìm kiếm nguồn ngân sách lên tới hàng tỷ USD để phát triển và trang bị các hệ thống chống UAV mới.

Bầy đàn UAV. Ảnh minh họa: Eurasian Times

Theo Trung tướng Jarrard, vấn đề không chỉ xuất hiện ở giai đoạn lực lượng phòng thủ tìm cách bắn hạ UAV mà bắt đầu ngay từ khâu phát hiện mối đe dọa. “Chúng tôi không có các cảm biến cần thiết. Tùy thuộc vào nơi bầy UAV tiến hành tấn công, chúng tôi có thể có hoặc hoàn toàn không có cảm biến để phát hiện. Đồng thời, chúng tôi cũng phải xem xét liệu có hệ thống phù hợp để xử lý mối đe dọa đó hay không”, ông Jarrard nói tại Hội nghị chuyên đề thường niên về Phòng thủ Không gian và Tên lửa.

Phát hiện bầy UAV là thách thức lớn

Trung tướng Jarrard cho biết NORTHCOM đang đưa các chiến thuật chống UAV vào Chiến dịch Noble Eagle, nhiệm vụ phòng thủ không phận lãnh thổ Mỹ và Canada đã được triển khai trong nhiều năm. Trong thời gian trước mắt, NORAD vẫn sử dụng các hệ thống radar hiện có để phát hiện mối đe dọa. Tuy nhiên, cơ quan này đồng thời tìm cách kết nối với lực lượng thực thi pháp luật địa phương và các cơ quan khác đang vận hành hệ thống phát hiện bên ngoài các cơ sở quân sự.

“Phát hiện rõ ràng là vấn đề lớn nhất. Vì vậy, cách chúng ta có thể phát hiện mục tiêu hiện là một trong những mối quan tâm hàng đầu”, ông Jarrard nói. Theo ông, một trong những mục tiêu quan trọng hiện nay là tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống quân sự và những hệ thống đang được sử dụng để bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng trọng yếu và những khu vực nằm ngoài các căn cứ quân sự.

“Đó là điều chúng ta cần đạt được về khả năng tương tác, không chỉ giữa các hệ thống quân sự mà còn với những hệ thống đang bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng trọng yếu và những khu vực khác bên ngoài các căn cứ quân sự”, ông Jarrard nhấn mạnh.