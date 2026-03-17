Hé lộ diện mạo nhà ga VIP sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp, mở rộng với mục tiêu trở thành một trong những sân bay hiện đại hàng đầu khu vực, phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Trong tổng thể dự án, nhà ga VIP được xem là hạng mục nổi bật với thiết kế kiến trúc ấn tượng.

Nhà ga VIP nhìn từ trên cao.

Nhà ga VIP có quy mô khoảng 8.500 m², nằm trong dự án đầu tư mở rộng sân bay này Công trình do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti thiết kế, trong khi phần nội thất do tập đoàn kiến trúc Aedas Interiors (Singapore) – thuộc Aedas, đảm nhiệm.

Nhà ga có khả năng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở tới 300 hành khách. Đây sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao và đoàn đại biểu quốc tế tham dự APEC 2027, đồng thời phục vụ các sự kiện quan trọng của Phú Quốc trong tương lai.

Ý tưởng thiết kế chủ đạo của công trình lấy cảm hứng từ hình dáng uyển chuyển của cá đại bàng biển – loài sinh vật biểu tượng cho sự tự do và sức mạnh bền bỉ của đại dương. Từ đó, không gian nhà ga được xây dựng như một hành trình khám phá nhiều tầng sâu của biển.

Phối cảnh khu vực đi.

Công trình được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật đương đại tôn vinh vẻ đẹp của “đảo Ngọc”. Nhiều yếu tố văn hóa bản địa được đưa vào thiết kế như hình ảnh bờ cát trắng, nghề làm nước mắm, nuôi cấy ngọc trai, trồng tiêu, rượu sim hay nhịp sống của các làng chài ven biển. Những chi tiết này góp phần tạo nên trải nghiệm đón khách giàu bản sắc ngay tại cửa ngõ Phú Quốc.

Phòng chờ tổng thống.

Trong không gian mang hơi thở biển cả, hình ảnh đình làng Việt Nam được gợi mở qua hệ mái dốc, kết cấu vì kèo và các vách ngăn tinh xảo, mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi cho khách đến.

Từ khu đại sảnh, không gian dần chuyển sang tông màu dịu hơn với sắc sapphire và ngọc bích, gợi liên tưởng đến vùng biển hoàng hôn.

Phòng chờ cấp bộ trưởng.

Khu vực chờ dành cho nguyên thủ quốc gia và các đoàn quan chức cấp cao được thiết kế riêng biệt, mang sắc thái trầm lắng hơn, gợi hình ảnh tầng sâu của đại dương. Không gian sử dụng các bề mặt đá obsidian đen bóng kết hợp đường chỉ kim loại ánh vàng, tạo nên vẻ sang trọng kín đáo.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe đối với những chuyến thăm cấp cao, hệ thống phòng chức năng trong nhà ga được bố trí biệt lập và linh hoạt, gồm phòng họp, khu làm việc tạm thời và các phòng tiếp khách. Các chi tiết nội thất được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính bảo mật, tiện nghi nhưng vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc.

Với khả năng vận hành linh hoạt cho các sự kiện quốc tế lớn như APEC cũng như các chuyến bay chuyên cơ riêng biệt, nhà ga VIP sân bay Phú Quốc được kỳ vọng không chỉ là công trình hạ tầng hiện đại mà còn là “đại sứ văn hóa”, góp phần khẳng định vị thế của đảo Ngọc và Việt Nam trên bản đồ ngoại giao quốc tế.