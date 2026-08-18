Phản ứng của Nga trước thông tin về gói trừng phạt lớn nhất của EU

Phát biểu trước báo giới địa phương ngày 17/8, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho rằng: “Sức mạnh của EU đã cạn kiệt sau 20 vòng trừng phạt”. Các biện pháp trừng phạt chống Nga đã không hiệu quả và dù EU có tăng thêm 30% các biện pháp hạn chế thì kết quả vẫn như vậy.

Liên minh châu Âu trừng phạt Nga. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong khi đó, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kolesnik cho rằng Nga không cần chuẩn bị đặc biệt cho gói trừng phạt mới. Phát biểu với tờ Lentera, ông Kolesnik nói Nga đã học được cách đối phó với các biện pháp hạn chế trong nhiều năm qua và “đã sẵn sàng đối phó với mọi thứ”. Theo ông, Nga vẫn cần theo dõi các biện pháp trừng phạt mới, nhưng đã có các bộ phận chuyên trách thực hiện việc này.

Ông Kolesnik cho rằng nhiều biện pháp trừng phạt đang gây tác động ngược đối với chính những nước áp đặt. Nếu tình trạng này tiếp diễn, các nước phương Tây có thể “tự hủy hoại mình”, trong khi Nga không cần phải làm gì.

Trước đó, Đại diện Cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết EU dự kiến đưa ra một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong những tháng tới. Bà Kallas nói gói này có thể trở thành đợt trừng phạt lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Theo bà, nếu được thông qua, số lượng cá nhân và tổ chức Nga nằm trong diện trừng phạt sẽ tăng thêm khoảng một phần ba, dự kiến bổ sung khoảng 1.600 cá nhân và doanh nghiệp.