Hình ảnh 'lạ' trên vỉa hè Hà Nội: Menu, mã QR treo lủng lẳng trên tấm tôn

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng ở Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh giảm đáng kể, trật tự đô thị được lập lại, không gian an toàn cho người đi bộ cũng được trả lại. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố lại xuất hiện tình trạng tiểu thương đục tôn quây quanh các khu đất trống để bán hàng.

Ghi nhận tại phố Nguyễn Quốc Trị (khu vực gần tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hà Nội), vào buổi sáng, nhiều tiểu thương bày hàng phía trong hàng rào tôn của khu đất A4/NO1 để bán cho người dân.

Nhiều mặt hàng được tiểu thương treo trên tấm tôn như một hình thức quảng cáo. Đồng thời, “menu” và mã QR thanh toán cũng được treo bên ngoài để người dân thuận tiện mua hàng.

Không chỉ bán hàng qua các tấm tôn, một số tiểu thương còn trổ cửa, đục lỗ... để khách có thể vào bên trong khu đất sử dụng dịch vụ.

Được biết, các khu đất trống trên thuộc các lô A3/NO; A4/NO; A5/NO2 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên (địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm cũ) hiện được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) quản lý.