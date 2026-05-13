Tình báo Mỹ xác nhận Iran đã khôi phục 90% căn cứ tên lửa

Theo đánh giá mới, Tehran vẫn giữ được khoảng 70% kho tên lửa chiến lược, đồng thời khôi phục hoạt động tại 30 trong số 33 căn cứ tên lửa dọc eo biển Hormuz, tương đương hơn 90% hệ thống triển khai và lưu trữ tên lửa của nước này.

Tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và máy bay không người lái, được trưng bày tại Quảng trường Baharestan ở Tehran, Iran, ngày 25/9/2024. (Nguồn: Getty Images)

Thông tin trên cho thấy Washington có thể đã đánh giá quá cao mức độ thiệt hại gây ra cho lực lượng tên lửa Iran, đồng thời đánh giá thấp khả năng phục hồi nhanh chóng của hệ thống quân sự nước này sau các đợt tập kích liên tục.

Trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Mỹ và các đồng minh được cho là tập trung vào ba mục tiêu chính: phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, làm tê liệt hệ thống chỉ huy và triệt hạ kho tên lửa chiến lược của Tehran. Tuy nhiên, các báo cáo mới cho thấy mục tiêu quan trọng nhất, năng lực tên lửa, vẫn chưa bị vô hiệu hóa như kỳ vọng ban đầu.

Iran đã xây dựng lực lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình như trụ cột răn đe chiến lược, để đối phó ưu thế không quân vượt trội của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông. Kho tên lửa này được phát triển mạnh với sự hỗ trợ công nghệ từ Triều Tiên, đồng thời đi kèm mạng lưới căn cứ ngầm quy mô lớn nằm sâu dưới lòng đất.

Theo các nguồn tin quân sự, nhiều căn cứ tên lửa của Iran được xây dựng theo cấu trúc nhiều tầng, kết nối bằng hệ thống đường hầm và đường sắt ngầm hàng trăm mét dưới lòng đất. Điều này cho phép Tehran nhanh chóng di chuyển tên lửa, bệ phóng và lực lượng giữa các khu vực an toàn ngay cả khi bị không kích dữ dội.

Tầm quan trọng của việc phá hủy các cơ sở này ngày càng gia tăng khi cuộc xung đột kéo dài. Không chỉ các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel bị tiêu hao nhanh chóng, mà mạng lưới radar và phòng không tại Trung Đông cũng liên tục chịu thiệt hại.

Cuối tháng 3, báo Haaretz của Israel cho biết 8 trong 10 tên lửa Iran phóng vào lãnh thổ Israel đã đánh trúng mục tiêu. Báo cáo này xuất hiện sau hàng loạt video và thông tin cho thấy nhiều hệ thống phòng không Mỹ và Israel gặp khó khăn trong việc đánh chặn các đợt tấn công dồn dập của Iran.

Theo đánh giá được dẫn lại, hiệu quả của các cuộc tấn công tên lửa Iran tăng lên khi hệ thống phòng không đối phương dần bị quá tải. Một số hình ảnh từ chiến trường cũng cho thấy các tổ hợp phòng không tiền tuyến, đặc biệt là Patriot, nhiều lần không thể đánh chặn thành công.

Điều này khiến việc phá hủy kho tên lửa ngay từ trên mặt đất trở thành ưu tiên hàng đầu của Mỹ và các đồng minh nếu muốn làm suy giảm năng lực phản công của Tehran. Tuy nhiên, trong khi kho tên lửa Iran phần lớn vẫn còn hoạt động, thì chính kho vũ khí của Mỹ lại đang suy giảm nhanh chóng sau nhiều tháng giao tranh cường độ cao.

Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố cuối tháng 4 cho biết, Mỹ đã tiêu hao lượng lớn các loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm tên lửa tấn công chính xác PrSM, hệ thống Patriot, THAAD, tên lửa SM-3, SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Đặc biệt, kho tên lửa PrSM – loại vũ khí được Mỹ sử dụng để tấn công các địa điểm tên lửa của Iran, được cho là gần như cạn kiệt vào giữa tháng 4.

Ngoài ra, bom xuyên phá GBU-57, loại vũ khí chuyên dùng để phá hủy các cơ sở ngầm kiên cố, cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. Trước khi chiến dịch mới nổ ra, Mỹ đã sử dụng 14 quả GBU-57 trong các đợt không kích Iran hồi tháng 6/2025. Với giá thành ước tính hơn 370 triệu USD mỗi quả và số lượng sản xuất hạn chế, loại bom này chưa bao giờ được chế tạo với quy mô lớn.