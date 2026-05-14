Súng nổ tại thượng viện Philippines khi Tòa Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt cựu cảnh sát trưởng

Theo AP, một loạt tiếng súng vang lên tối 13-5 tại trụ sở Thượng viện Philippines, nơi các nhà chức trách đang cố gắng bắt giữ một thượng nghị sĩ bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã với cáo buộc "tội ác chống lại loài người".

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ súng và liệu có ai bị thương hay không.

Thượng nghị sĩ bị ICC yêu cầu bắt giữ tên Ronald dela Rosa, là cựu cảnh sát trưởng Philippines, đã được các thượng nghị sĩ đồng minh bảo vệ trong khi chính quyền Philippines tìm cách bắt giữ ông.

ICC chưa đưa ra bình luận nào ngay lập tức về các sự kiện nói trên.

Lực lượng an ninh Thượng viện hành động sau khi nghe thấy tiếng súng nổ dọc hành lang tại Thượng viện Philippines ở TP Pasay - Philippines - Ảnh: AP

Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Cayetano đã xuất hiện chớp nhoáng trước báo giới và xác nhận rằng ông đã được lực lượng an ninh của tòa nhà thông báo về việc có tiếng súng nổ, nhưng ông không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác trước khi vội vã rời đi.

“Tình hình ở đây đang rất căng thẳng. Đây là Thượng viện Philippines và chúng tôi được cho là đang bị tấn công” - ông Cayetano nói.

Một số người sau đó đã được phép rời khỏi tòa nhà sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Juanito Victor Remulla Jr. đến cùng với các sĩ quan cảnh sát.

Hôm 11-5, ICC đã công bố lệnh bắt giữ ông Dela Rosa. Trong vai trò cảnh sát trưởng quốc gia Philippines dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Dela Rosa là "lá cờ đầu" trong việc thực thi các chiến dịch trấn áp ma túy, trong đó hàng ngàn nghi phạm được cho là đã bị giết.

Lệnh bắt giữ ban đầu được ban hành vào tháng 11-2025, cáo buộc ông Dela Rosa phạm "tội ác chống lại loài người" thông qua việc giết hại "không dưới 32 người từ tháng 7-2016 đến cuối tháng 4-2018.

Ông Dela Rosa, 64 tuổi, đã tuyên bố sẽ chống lại lệnh bắt giữ của ICC và tìm kiếm mọi giải pháp pháp lý. Ông cũng kêu gọi những người ủng hộ mình tập trung tại Thượng viện vào tối 13-5 để ngăn chặn vụ bắt giữ mà ông nói với họ rằng sắp xảy ra.