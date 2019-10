Hình ảnh không khí đặc quánh, mờ mịt ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 13:00 PM (GMT+7)

Tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng tại Hà Nội, có thể quan sát được bằng mắt thường.

Trong nhiều ngày qua, Hà Nội thường xuyên đứng trong top các thành phố ô nhiễm nhất thế giới khi Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số điểm đo luôn mở mức xấp xỉ 200. Tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng tại Hà Nội. Sáng 1-10, ứng dụng quan trắc không khí Air Visual báo chỉ số ô nhiễm không khí Hà Nội ở mức cao nhất trong 1 tháng trở lại đây. Mức độ ô nhiễm không khí tiếp tục tăng lên ngưỡng tím, là mức xấu, cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài.

Với nhóm màu tím, là mức ảnh hưởng sức khoẻ đến tất cả người dân, khi ra đường cần đeo khẩu trang y tế chống được bụi mịn, không đạp xe đạp, trong đó nhóm nhạy cảm gồm trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp, phụ nữ có thai cần tránh ra ngoài.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết, khi nói đến chất lượng không khí, người ta quan tâm hàng đầu đến bụi mịn (PM2.5). Đây là những hạt bụi siêu nhỏ, có kích cỡ nhỏ hơn 1/30 sợi tóc, có thể theo đường thở vào cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ.

Về nguyên nhân hình thành bụi mịn, TS Tùng cho biết có tới 60-70% do các phương tiện giao thông, còn lại do quản lý các công trình xây dựng không tốt, bụi từ các nơi sản xuất xi-măng, sắt thép, hoá chất ở các tỉnh bay về Hà Nội, bụi mịn cũng hình thành do đốt rơm rạ, đốt rác.

Một số chuyên gia môi trường cho biết đây là hiện tượng mang tính chu kỳ vào thời gian chuyển giao giữa các mùa, đặc biệt là mùa hè tới mùa đông. Hiện tượng ô nhiễm không khí ở Hà Nội chỉ được cải thiện khi có gió mùa về hoặc trời đổ mưa.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí kéo dài, kể từ ngày 13-9. Cảnh tượng Hà Nội mịt mù với lớp mù dày đặc được chụp từ trên cao vào buổi sáng

Khi mặt trời lên, không khí vẫn mờ mịt

Hình ảnh ở Hồ Tây, nơi có nhiều người tập thể dục buổi sáng, song chỉ số chất lượng không khí cũng ở mức ô nhiễm cao

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế đi tập thể dục buổi sáng bởi quá trình tập thể dục, việc thở gấp sẽ khiến lượng bụi vào cơ thể nhiều hơn, gây tác động nghiêm trọng hơn

Trong những ngày ô nhiễm không khí, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đeo khẩu trang vải, khẩu trang y tế thông thường do những sản phẩm này chỉ ngăn được bụi thô, nên dùng khẩu trang có kết cấu lọc được bụi mịn