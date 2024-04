Hà Nội ô nhiễm vượt 8 lần khuyến cáo của WHO

Theo ông Kim Văn Chinh, Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hoá môi trường, với sự gia tăng nồng độ bụi PM2,5, mỗi năm Hà Nội có thêm khoảng 1.062 ca nhập viện do bệnh tim mạch, 2.969 ca nhập viện do bệnh hô hấp. Ước tính thiệt hại do ô nhiễm không khí ở Hà Nội khoảng 2.000 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2011-2015.