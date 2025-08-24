Hình ảnh khối xe, pháo quân sự chờ tham gia tổng hợp luyện

Sau thành công của buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, tối nay (24/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Theo kế hoạch, quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương tự lễ chính thức, với sự tham gia của đầy đủ các khối diễu binh, diễu hành cũng như khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an cùng các lực lượng khác. Tại khu vực trường đua F1, các khối xe tăng, bánh xích, xe bánh lốp đang tập kết chuẩn bị tiến vào nội thành Hà Nội tham gia tổng hợp luyện tối 24/8.

Theo kế hoạch, từ trường đua F1, khối xe tăng, bánh xích, bánh lốp sẽ chia làm 3 hướng, cơ động di chuyển về điểm tập kết chờ tổng hợp luyện. Xe tăng, xe bánh xích sau khi qua lễ đài sẽ cơ động về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng tại đường Nguyễn Tri Phương.

Dàn đại bác phục vụ buổi lễ cũng được tập kết sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện.