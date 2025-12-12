Nhiều động vật quý hiếm biết bay xuất hiện ở Quảng Ngãi

Theo đại diện Vườn quốc gia Chư Mom Ray, đây là khu vực có sự đa dạng sinh học cao, với diện tích hơn 60.000 ha. Trong đó, có nhiều cánh rừng tự nhiên xanh tốt tạo nên sinh cảnh phù hợp cho nhiều loài động vật sinh sống.

Để ghi nhận sự xuất hiện và trạng thái sức khỏe của các loài động vật ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray, đơn vị này đặt hàng loạt máy chụp ảnh, máy quay phim tự động trong rừng. Các máy móc hiện đại này còn góp phần giám sát người vào rừng, qua đó hỗ trợ cho công tác bảo vệ.

Tính tổng thể, tại đây đã ghi nhận 1.005 loài động vật, trong đó có trên 100 loài có tên trong Sách Đỏ.

Tối 11/12, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, từ ghi nhận thực tế cho thấy đã xuất hiện nhiều động vật quý hiếm biết bay, điển hình như chim công, gà so ngực gù, gà lôi hồng tía, gà lôi vằn, gà tiền mặt đỏ.

Gà lôi vằn – loài động vật này bay được ở cự ly ngắn tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

"Các động vật này thuộc họ chim, chúng đều biết bay. Tuy nhiên, chúng sống dưới đất chứ không phải trên cây nên chỉ bay được ở cự ly ngắn, không bay dài được. Các loài quý hiếm này hiện đang được lực lượng chức năng của Vườn quốc gia Chư Mom Ray bảo vệ nghiêm ngặt", ông Thủy chia sẻ.

Theo ông Đào Xuân Thủy, gà so ngực gù ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray tuy nhỏ bé nhưng là động vật quý hiếm và biết bay.

Gà lôi hồng tía ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Bên cạnh các động vật quý hiếm nói trên, Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn ghi nhận cua bay hoa – còn gọi là cua bay nâu, tên khoa học Cheirotonus battareli. Động vật này có nhiều chân, mỗi chân mọc móng nhọn giúp di chuyển thuận lợi.

"Cua bay (cua bay hoa, cua bay nâu) thuộc bộ cánh cứng nên biết bay tốt trong rừng. Động vật này có giá trị về gen và sự bảo tồn đa dạng sinh học, thuộc nhóm quý hiếm IIB", ông Thủy nói.

Cua bay – động vật góp phần vào sự đa dạng sinh học, xuất hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Cùng với các động vật quý hiếm biết bay, tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn ghi nhận bò tót, gấu ngựa, voọc bạc, voọc chà vá chân đen, voọc chà vá chân xám, voọc chà vá chân nâu, tê tê Java, các loài khỉ, rùa núi… Tất cả các loài này đều thuộc diện nghiêm cấm xâm hại, săn bắt.

Cùng với việc liên tục cho lực lượng đi tuần tra bảo vệ, nhiều nhân viên Vườn quốc gia Chư Mom Ray thường xuyên đi gỡ bẫy động vật do kẻ xấu đặt trong rừng. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tầm quan trọng của bảo vệ đa dạng sinh học.