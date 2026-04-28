Iran tung thông tin chấn động về loạt âm mưu ám sát trưởng đoàn đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Nhắm mục tiêu bằng tên lửa

Trong một tuyên bố báo chí, ông Babizadeh cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã bị nhắm đến tại những địa điểm ông thường lui tới. Ông cũng ám chỉ rằng các bên đứng sau – được hiểu là Mỹ – đã sử dụng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào những vị trí cụ thể nơi ông Ghalibaf có mặt. Theo ông, các địa điểm này hiện đã “được xác định và ghi nhận”.

Động cơ ám sát: “Phe diều hâu” trong đàm phán

Theo ông Babizadeh, việc tìm cách loại bỏ ông Ghalibaf xuất phát từ nhận định của phía đối phương rằng, sự hiện diện của ông tại bàn đàm phán cản trở việc đạt được các mục tiêu của Mỹ.

Ông nói: “Nguyên nhân dẫn đến các âm mưu ám sát (nhưng thất bại) là do họ nhận ra rằng ông Ghalibaf sẽ không nhượng bộ theo những yêu cầu của Mỹ, khác với các tiến trình đàm phán trước đây vốn linh hoạt hơn".

Ông Babizadeh cũng cho biết đối phương đã cố gắng lặp lại các kịch bản từng được áp dụng với những nhân vật chính trị uy tín và quyền lực trước đó như ông Ali Larijani, nhằm làm suy yếu hoặc loại bỏ họ để thúc đẩy chương trình nghị sự riêng. Tuy nhiên, các nỗ lực này đã thất bại hai lần liên tiếp.

Bối cảnh đàm phán tại Islamabad

Những tuyên bố nghiêm trọng này được đưa ra trong bối cảnh nhạy cảm, khi ông Ghalibaf gần đây dẫn đầu một phái đoàn cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araqchi, tham gia các cuộc gặp với phía Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Thông tin này cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh của các phái đoàn ngoại giao tại những địa điểm diễn ra đàm phán.

Các tiết lộ trên có thể làm gia tăng khoảng cách giữa Tehran và Washington, đe dọa làm đổ vỡ tiến trình ngoại giao hiện tại. Cuộc đối đầu dường như không còn giới hạn trong các cuộc họp kín mà đã leo thang thành đối đầu công khai, khiến khu vực đối mặt với nhiều kịch bản khó lường liên quan đến tương lai của các thỏa thuận Iran – Mỹ vốn đang gặp nhiều trở ngại.