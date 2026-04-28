Hình ảnh đặc vụ Mỹ rút súng MP7 tại tiệc Nhà Trắng gây 'bão mạng'

Sự việc xảy ra khi Cole Tomas Allen bị lực lượng an ninh khống chế sau khi cố gắng xông vào khu vực diễn ra tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance cùng nhiều quan chức cấp cao đang tham dự.

Hình ảnh đặc vụ trang bị súng MP7 sau vụ xả súng tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng, ngày 25/4. (Nguồn: Getty Images)

Theo giới chức, nghi phạm mang theo súng lục, súng săn và dao, đồng thời đã gửi tin nhắn cho gia đình trước đó, thể hiện ý định nhắm vào các thành viên chính quyền.

Trong quá trình ứng phó, một đặc vụ đã bị trúng đạn, nhưng may mắn sống sót nhờ áo giáp chống đạn kết hợp với chiếc điện thoại di động. Các quan chức cấp cao nhanh chóng được sơ tán đến khu vực an toàn trước khi rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không chỉ là vụ việc an ninh, mà còn là hình ảnh một đặc vụ giấu tên xuất hiện đầy điềm tĩnh giữa khung cảnh căng thẳng. Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc người này rút khẩu MP7 từ ba lô chiến thuật, được cho là dòng EXP của Crye Precision. Khẩu súng được trang bị ống ngắm chấm đỏ Aimpoint T2, mô-đun laser Surefire và tay cầm trước gập, tạo nên hình ảnh "điện ảnh" hiếm thấy ngoài đời thực.

Đến nay, danh tính và cơ quan của đặc vụ này vẫn chưa được xác nhận. Các giả thuyết được đưa ra bao gồm Cơ Quan Mật Vụ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và đặc biệt là Cảnh sát Quốc hội Mỹ. Trong đó, Cảnh sát Quốc hội Mỹ được đánh giá là khả năng cao hơn, do đơn vị này từng trang bị MP7 cho lực lượng bảo vệ yếu nhân sau vụ xả súng nhằm vào các nghị sĩ năm 2017.

Được giới thiệu từ năm 2001, MP7 là một loại vũ khí phòng vệ cá nhân (PDW) nổi tiếng nhờ kích thước nhỏ gọn nhưng hỏa lực mạnh. Với chiều dài chỉ khoảng 42 cm khi thu gọn báng và trọng lượng chưa đến 2 kg, khẩu súng này được thiết kế để dễ dàng mang giấu kín, đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ bảo vệ VIP. Đạn 4.6×30mm mà MP7 sử dụng có độ giật thấp nhưng vẫn đủ khả năng xuyên giáp, tạo lợi thế so với các loại súng tiểu liên truyền thống.

MP7 thường được so sánh với FN P90, một dòng vũ khí tương tự sử dụng đạn 5.7×28mm. Cả hai đều đại diện cho xu hướng thay thế súng tiểu liên bằng các vũ khí nhỏ gọn nhưng có khả năng xuyên giáp cao hơn, trong bối cảnh áo giáp cá nhân ngày càng phổ biến.

Không chỉ phổ biến trong quân đội và lực lượng đặc nhiệm, MP7 còn có vị trí đặc biệt trong văn hóa đại chúng. Việc nó được sử dụng bởi đơn vị tinh nhuệ SEAL Team Six, lực lượng đứng sau chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden năm 2011, càng khiến khẩu súng này trở nên nổi tiếng. Nó cũng xuất hiện dày đặc trong phim ảnh và trò chơi điện tử, góp phần tạo nên hình ảnh "huyền thoại" trong mắt công chúng.

Khi một đặc vụ ngoài đời thực, mặc vest chỉnh tề và hành động dứt khoát, xuất hiện cùng MP7 trong một tình huống nguy hiểm, hình ảnh này nhanh chóng trở thành "biểu tượng" lan truyền trên mạng. Nhiều người thậm chí so sánh khoảnh khắc này với hình ảnh đặc vụ Robert Wanko rút súng Uzi từ vali trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Ronald Reagan năm 1981.

Dù vậy, vụ việc cũng làm dấy lên những câu hỏi về an ninh. Đây không phải lần đầu ông Trump trở thành mục tiêu, khi ông từng bị thương trong một vụ ám sát tại Pennsylvania năm 2024. Các cơ quan như Mật vụ Mỹ đã nhiều lần bị chỉ trích về quy trình bảo vệ tại các sự kiện công cộng.