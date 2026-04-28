Pháp lý vụ người đàn ông vung dao dọa thợ sửa khoá ở TPHCM

Công an phường Dĩ An, TPHCM đang xác minh, xử lý người đàn ông vung dao dọa thợ sửa khóa.

Vợ thuê thợ sửa khóa đến mở cửa

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 25-4 tại một căn nhà trong hẻm trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An. Thời điểm trên, người đàn ông đi nhậu về rồi vào phòng chốt cửa ngủ. Gọi nhiều lần không thấy phản hồi, lo lắng cho sức khỏe chồng, người vợ đã thuê thợ sửa khóa đến mở cửa.

Người đàn ông cầm dao đe doạ thợ sửa khoá.

Khi cửa vừa được mở, người đàn ông tỉnh dậy, cầm dao đe dọa thợ sửa khóa, yêu cầu lắp lại ổ khoá, nếu không thì không được rời đi.

Từ đây, vấn đề pháp lý được đặt ra: Người đàn ông có phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình?

Có thể xử lý một hoặc nhiều hành vi

Luật sư Mai Thanh Bình (Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá hành vi của người chồng mang tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Luật quy định không nhất thiết tỉ lệ thương tật là 11% mới có thể bị xử lý hình sự (khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự). Trường hợp nếu người đàn ông đã tác động vật lý thợ sửa khoá có thể bị khởi tối về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Mức hình phạt có thể cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung than tùy thuộc vào mức độ hành vi.

Hơn nữa, việc dùng dao để uy hiếp thợ sửa khoá có thể cấu thành tội đe doạ giết người, theo Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Với lỗi này, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Đáng chú ý, người bị tấn công không phải là người có mâu thuẫn trước đó, thợ sửa khoá là người được thuê đến để hỗ trợ trong tình huống có nguy cơ rủi ro. Việc tấn công người đang giúp đỡ mình thường được xem là biểu hiện của hành vi mang tính chất côn đồ, thể hiện sự hung hãn và coi thường pháp luật. Nếu được xác định, đây có thể là tình tiết làm tăng nặng trách nhiệm khi cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Trong clip, người đàn ông được nhắc đến với tình trạng say rượu. Tuy nhiên, theo quy định việc tự đưa mình vào trạng thái say không loại trừ trách nhiệm hình sự.

Tựu trung, tùy thuộc vào kết quả điều tra, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý người đàn ông theo một hoặc nhiều hành vi.