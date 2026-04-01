Hà Nội và các tỉnh ở miền Bắc xuất hiện mưa đá, liệu có bất thường?

Trong các ngày 29 và 30/3, tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc đã ghi nhận hiện tượng mưa dông kèm mưa đá, gây thiệt hại đáng kể đến hoa màu và tài sản của người dân. Trước diễn biến này, không ít ý kiến cho rằng đây là hiện tượng thời tiết bất thường.

Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng mưa dông và mưa đá xuất hiện trong hai ngày qua là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, kết hợp với hội tụ gió trên cao đến độ cao khoảng 5.000m.

Theo ghi nhận, nhiều địa phương thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An… đã xảy ra dông lốc, gió mạnh kèm mưa đá. Riêng tại Hà Nội, mưa lớn và mưa đá xuất hiện rải rác ở một số khu vực như Việt Hưng, Mỹ Đình, Tây Hồ, Long Biên, Đông Ngạc.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trong hai ngày 29 và 30/3, nhiều xã, phường trên địa bàn đã xảy ra mưa rào kèm dông, lốc, sét và mưa đá. Hậu quả là hai trạm biến thế tại thôn Phương Trạch (xã Vĩnh Thanh) bị hư hỏng; 31 cây xanh đô thị bị gãy, đổ, tập trung tại các khu vực như Ô Diên, Thượng Cát, Thạch Thất, Hà Đông, Dương Nội.

Không chỉ gây thiệt hại về hạ tầng, mưa dông còn làm khoảng 3,5ha cây trồng bị gãy đổ, suy giảm năng suất, chủ yếu tại xã Vĩnh Thanh. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu tại phường Tây Tựu cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn hệ thống điện, duy trì giao thông thông suốt và ổn định sản xuất nông nghiệp.

Trước những lo ngại của người dân, ông Nguyễn Văn Hưởng khẳng định: hiện tượng mưa đá lần này không phải là bất thường. Theo ông, năm nay miền Bắc xuất hiện mưa dông muộn hơn so với quy luật, khi thông thường các hiện tượng này bắt đầu từ cuối tháng 2.

Ông cũng nhấn mạnh, trong các bản tin dự báo trước đó, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra dông lốc, sét và mưa đá để các địa phương và người dân chủ động phòng tránh.

“Trong các giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thường có biến động mạnh. Việc xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm như nắng nóng kéo dài, mưa lớn cục bộ với cường suất cao, dông lốc, sét hay mưa đá là hoàn toàn phù hợp về mặt khoa học. Dù xảy ra trong thời gian ngắn và phạm vi hẹp, nhưng nếu không được cảnh báo và ứng phó kịp thời, những hiện tượng này vẫn có thể gây thiệt hại lớn", ông Hưởng cho biết.